"Entre mis zapatillas y EEUU, elijo a mi país": seguidores de Trump responden a Nike quemando sus productos

Los acérrimos de Trump vuelven a ser noticia y, una vez más, no es por una gran causa. En esta ocasión, los seguidores del presidente de EEUU han decidido responder a la nueva campaña publicitaria de Nike quemando productos de la marca deportiva.

¿El motivo? Nike celebra el 30 aniversario del lema 'Just Do It' [Solo hazlo], uno de los más reconocidos de la firma, y para ello ha apostado por el 'quarterback' Colin Kaepernick como imagen. "Cree en algo, incluso si eso significa sacrificar todo", reza el eslogan de la campaña.

Este jugador destacó como icono contra la discriminación racial en EEUU durante la temporada 2016, cuando se negó a cantar el himno nacional en señal de protesta. Además, mientras los demás entonaban el cántico, él permanecía de rodillas y no de pie, como exige la tradición patriótica del país. Desde entonces, no ha vuelto a jugar de forma profesional.

A lo largo de la semana se han sucedido las imágenes y vídeos de seguidores de Trump en los que queman sus productos de la conocida firma norteamericana. Son documentos que ellos mismos comparten, orgullosos, en redes sociales, aprovechando para exaltar su nacionalismo. El lema de respuesta, #JustBurnIt [Solo quémalo].

"Nike me obliga a elegir entre mis zapatillas y mi país, ¿en qué momento la bandera americana y el himno nacional se convirtieron en ofensivos?", escribió un usuario de Twitter, que acompañó su publicación de un vídeo en el que se puede ver cómo quema sus prendas.

First the @NFL forces me to choose between my favorite sport and my country. I chose country. Then @Nike forces me to choose between my favorite shoes and my country. Since when did the American Flag and the National Anthem become offensive? pic.twitter.com/4CVQdTHUH4 — Sean Clancy (@sclancy79) 3 de septiembre de 2018

También ha habido quien ha subido instantáneas de productos Nike destrozados, como el cantante John Rich, de Big & Rich. Otros, en cambio, han optado por parodiar esta iniciativa, subiendo una foto sin ni siquiera quitarse las zapatillas para fingir prenderles fuego. "Lucho por el honor de la bandera y el presidente", dijo este tuitero en tono sarcástico: "¡Voy a quemar mis zapatillas Nike!".

Más allá de la imagen de las zapatillas ardiendo, Nike vio cómo su cotización en la Bolsa de Nueva York descendió un 3,16% tras el cierre de este martes, aunque su valor se encuentra al mismo nivel de cotización que, por ejemplo, a mediados de agosto.

No obstante, Kaepernick ha recibido apoyos de otros deportistas vinculados a la marca, como Lebron James o Serena Williams, que escribió: "Especialmente orgullosa de formar parte de la familia Nike de un día como hoy".

La caída profesional del jugador

Kaepernick tuvo que enfrentarse a duras consecuencias tras su gesto: pese a tratarse de una promesa del fútbol americano, ningún equipo de la National Football League (NFL) [Liga de Fútbol Americano] ha querido contar con él desde entonces, aunque algunas voces alegan una bajada de su rendimiento deportivo.

Trump montó en cólera y exigió a la NFL que despidiera a quien no escuchara el himno en pie. Obtuvo justo la respuesta contraria de lo que pretendía: decenas de jugadores se solidarizaron con Kaepernick cuando sonaba el himno. También recibió el apoyo del entonces presidente Barack Obama.

At least 24 players kneeling this weekend at NFL stadiums that are now having a very hard time filling up. The American public is fed up with the disrespect the NFL is paying to our Country, our Flag and our National Anthem. Weak and out of control! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de noviembre de 2017

De cualquier modo, el 'quarterback' fue claro en sus planteamientos: "No me voy a levantar para mostrar orgullo por la bandera de un país que oprime a las personas de color". Así, explicó que "eso es más importante que el fútbol y sería egoísta por mi parte mirar para otro lado". "Hay cadáveres en la calle y hay gente que no recibe ningún castigo por haber cometido asesinatos", zanjó.