Les alternatives de l’Ajuntament si el València CF no acaba el nou estadi: enderrocament o execució via concurs

“L’actuació territorial estratègica (ATE) per la qual al València CF se li atorga una requalificació del sòl del vell Mestalla es va concebre amb l’objectiu de construir un nou estadi per al promotor del pla que és el club; per tant, hi ha una obligació explícita d’executar-lo que el club ha d’assumir, en cas contrari, perd tots els drets que li atorga l’ATE i l’Ajuntament estudiaria possibles solucions”.

L’Ajuntament adverteix el València C. F.: el retard del nou Mestalla implicarà la pèrdua de la requalificació valorada en 150 milions

Saber más

Això afirma la vicealcaldessa de València i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, sobre l’escenari amb què es pot trobar el consistori si finalment el València CF incompleix els terminis de l’ATE i no acaba en el temps previst les obres del recinte situat en l’avinguda de les

Corts Valencianes.

El document urbanístic estableix que el nou Mestalla ha d’estar acabat el maig del 2021, un termini ja per si mateix quasi impossible de complir, i el vell Mestalla derrocat com a data límit el 2023, ja que entre aquest any i el 2025 han d’estar executats els edificis d’habitatges en la

parcel·la de l’avinguda d’Aragó.

Segons Gómez, “el ventall de possibilitats és ampli i caldria arribar a un acord amb el València CF, perquè es tracta de garantir l’interés general de la ciutat, però també el del club; les opcions bàsicament passen per estudiar fórmules per a acabar l’estadi o per enderrocar-lo”.

Sobre la força jurídica de l’Ajuntament per a adoptar aquesta última opció, la vicealcaldessa explica que “en primer lloc, tindre una obra d’aqueixes dimensions a mig construir pot generar problemes de seguretat, però sobretot és que aqueix esquelet de formigó no pot romandre de manera indefinida perquè sense l’ATE no té cobertura legal”.

Pel que fa a les fórmules per a acabar-lo, passarien per l’execució directa per part del club venent la parcel·la del vell Mestalla, però sense la requalificació i, per tant, a un valor molt més baix, ja que no hi ha possibilitat de construir pisos, o bé per la possibilitat que l’Ajuntament traguera a concurs les obres i després repercutira la factura de manera subsidiària a l’entitat valencianista.

“Són escenaris a què no volem arribar, per això diem que la millor opció és que el club complisca allò a què s’ha compromés en l’ATE”, afirma Gómez. Com va avançar eldiario.es, l’incompliment dels terminis fixats de l’ATE suposarà la pèrdua dels 89.000 metres quadrats d’edificabilitat que reportarien al club entre 110 i 150 milions d’euros.

Per part seua, consultades fonts del València CF, es limiten a afirmar que l’objectiu del club i de l’Ajuntament és el mateix, és a dir, l’acabament de l’estadi.

Una altra opció que donaria temps i aire a l’entitat del magnat de Singapur, Peter Lim, passaria per negociar una pròrroga de l’ATE amb la Generalitat Valenciana, en concret, amb la Conselleria d’Economia que dirigeix el conseller Rafael Climent. No obstant això, fonts del seu departament confirmen a aquest diari que ningú del club valencianista hi ha contactat fins ara.