Los coronavirus también pueden matar gobiernos

Este lunes se ha empezado a aplicar el estado de alarma que va a estar vigente durante mínimo 15 días, para poder gestionar la pandemia. Exceptuando cuando en el 2010 se decretó el estado de alarma para reducir el efecto de la huelga de los controladores aéreos, nunca se había aplicado esta medida para que tuviera una incidencia de una forma tan intensa y extensa sobre toda la ciudadanía. ¿Qué efectos puede tener sobre el gobierno?

Los estudios sugieren que los gobiernos son castigados por los desastres naturales que no se encuentran bajo su control, es decir, la ciudadanía valora negativamente al gobierno cuando se produce una circunstancia que no podía prever. Sin embargo, también, se pueden ver compensados según la gestión que hagan de ese suceso. Diferentes análisis en el contexto estadounidense han estudiado cómo han afectado los huracanes a la reelección de los presidentes de EEUU. Mientras Bush fue muy penalizado por su manera de gestionar el Katrina, Obama tuvo ciertas recompensas electorales en los comicios del 2012 por el papel que jugó en el control del huracán Sandy. Un caso diferente pero más cercano fueron los atentados del 11-M. Es verdad que se produjeran no fue un hecho aleatorio, pero la gestión del PP produjo que muchos de sus votantes se abstuvieran, y otros abstencionistas lo hicieran para el PSOE, produciendo un cambio de gobierno.

La supervivencia de este gobierno, por tanto, puede estar ligada a la valoración de los ciudadanos en relación a la gestión que se están haciendo de la misma. No obstante, de momento, la oposición no ha criticado frontalmente la gestión del gobierno, y se ha creado un cierto relato nacionalista y unitario frente a la amenaza del virus. Sin embargo, tal vez, el punto más débil al que se enfrentan es la posible gestión de una crisis económica. La suspensión de congresos, ferias o reuniones y el cierre de muchos negocios pude tener un impacto en la economía, que ya se pronostica que no va a ser muy halagüeña. Como se gestione esta crisis económica va a ser clave para que el gobierno. Otros países prevén la implantación de una variante de renta mínima universal. Así, Hong Kong o Japón intentaran conceder algunos pagos a todos los mayores de 18 años para mitigar las posibles consecuencias negativas de la crisis del coronavirus. La introducción de un "ingreso mínimo vital" que el gobierno planea introducir en España si se aprueban los presupuestos puede ser relevante para que sea bien valorado.

Cómo se gestione la crisis del coronavirus va a ser importante para que el gobierno salga reforzado. Sin embargo, el principal reto que le queda por delante es cómo va a afrontar la crisis económica que está en ciernes.