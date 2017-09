Acuerdo en el Congreso para garantizar más financiación al eje ferroviario Algeciras-Bobadilla

El Congreso de los diputados ha aprobado este miércoles una Proposición no de Ley (PNL) relativa a garantizar la financiación de la línea de ferrocarril Algeciras-Bobadilla y que en los ejercicios 2018, 2019 y 2020 se aumente la asignación presupuestaria para esta infraestructura hasta los 711 millones previstos por el Gobierno.

El texto aprobado ha sido el resultado de un acuerdo transaccional al que han llegado Podemos, que propuso la iniciativa en los términos iniciales, con el PSOE y el PP. La votación se ha resuelto con 35 votos a favor y una abstención --la del PNV--, por lo que la propuesta se ha dado por aprobada.

Además, la proposición pide acelerar la autorización ministerial del recinto fiscal de El Fresno (Los Barrios), en la bahía de Algeciras, que durante los ejercicios 2018, 2019 y 2020 se cumpla con los plazos establecidos por la Unión Europea y, para ello, se apruebe el estudio informativo de impacto ambiental del tramo Antequera-Ronda e "inmediatamente" se encargue el proyecto de obra.

Asimismo el texto pide complementar las inversiones con otra cuyo fin sea el refuerzo en trenes de media distancia entre las provincias de Málaga y Cádiz y el impulso del tráfico de mercancías en el puerto de Algeciras.

El diputado de Podemos por Sevilla Sergio Pascual ha recordado que Podemos "viene denunciando la necesidad de inversiones que cohesionen Andalucía, que primen el mercado interior y el desarrollo económico, la conexión de capitales y centros económicos de Andalucía entre sí, frente a la conexión con el centro de la península". A juicio de Pascual, "la Algeciras-Bobadilla liberaría potencial transformador como para hacer del Campo de Gibraltar el mayor polo económico del país en 30 años, una deuda histórica con esta tierra".

En este sentido, ha recordado que el puerto de Algeciras "es con mucho el mayor puerto de tránsito de contenedores del Mediterráneo, el mayor del sur del Europa". "Su inmejorable ubicación geográfica y su potencialidad en capital humano y proximidad cultural a tres continentes lo convierten en uno de los nodos logísticos internacionales con mayor potencialidad del mundo", ha añadido.

Según Podemos, la finalización del Algeciras-Bobadilla "no sólo reduciría los costes en al menos un 40 por ciento para los operadores de mercancías, sino que ganarían en fiabilidad y precisión, un factor clave en la economía 'just in time' de las cadenas de producción/distribución actuales". "Es una deuda histórica con Andalucía", ha concluido.

El diputado de Ciudadanos Luis Salvador ha valorado que se debata una PNL sobre "el desarrollo de una infraestructura que supone creación de empleo y riqueza" para la provincia de Cádiz, así que ha considerado a la propuesta como "oportuna" porque, según ha dicho, es necesario que el Gobierno "se comprometa y acelere" la puesta en marcha de esta "infraestructura básica" para el desarrollo de la provincia y de la comunidad. "Es muy necesario que se lleven a cabo proyectos de este tipo", ha dicho.

De parte del PSOE, Salvador de la Encina ha puesto en valor el Puerto de Algeciras como "el primer puerto de España" y ha señalado que para que éste sea competitivo "es absolutamente necesaria" una vía férrea. Según ha explicado, la ausencia del eje Algeciras-Bobadilla hace "imposible" que se incrementen las salidas de mercancías del puerto con el resto de España. "Es un tapón de desarrollo también para Andalucía", ha señalado.

Por su parte, la diputada 'popular' Teófila Martínez ha asegurado que la infraestructura en cuestión es "de importancia" para la economía como "generadora de empleo". Además, ha asegurado el "compromiso" del Gobierno con este "proyecto de Estado" porque, según ha dicho, "está en juego el equilibrio territorial" de España".