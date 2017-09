IU llama a recuperar el espíritu del 4D para que Andalucía impulse el modelo federal como solución para Catalunya

El coordinador general de IU, Alberto Garzón, y el líder de la formación en Andalucía, Antonio Maíllo, han reivindicado este viernes el espíritu de las movilizaciones del 4 de diciembre de 1977 reclamando la autonomía en este territorio como vía para afrontar "desde la política" el desafío independentista de Catalunya. "El problema está pivotando sobre el puente aéreo Madrid-Barcelona, y eso no soluciona nada. [...] En cambio, Andalucía puede ser parte de la solución en la vertebración de España", ha resumido Antonio Maíllo.

En su opinión, hay quien puede caer en la tentación de "aprovechar el conflicto de Catalunya para un rearme centralista", mientras que ellos abogan por la "oportunidad histórica" de configurar "un espacio de encuentro" hacia el federalismo y cree que Andalucía tiene una responsabilidad por su trayectoria hacia la autonomía. Por ello, ha lamentado que "se esté creando un bloque preocupante: el PP y C's en toda España, y el PSOE en Andalucía [...] con una Susana Díaz convertida en hooligan al lado de Mariano Rajoy y Albert Rivera". Frente a ello, ha reiterado que Andalucía "debe reivindicarse en la apertura de un modelo federal con su herencia del 4D". Ser "la vacuna", según ha apostillado Alberto Garzón.

En esta línea, Antonio Maíllo ha aprovechado para recordar que está registrada en el Parlamento de Andalucía una proposición no de ley (PNL) de C's con el mismo contenido que la que el PSOE rechazó en el Congreso de los Diputados y que básicamente traslada el respaldo a las decisiones del Gobierno de España, poder judicial y autoridades en el conflicto de Catalunya. "Esa PNL no es un trámite más. Estamos hablando de la aportación de Andalucía a este debate", ha subrayado, por lo que parecería "muy triste" que el PSOE de Andalucía "enmendara la plana" a lo que hicieron los socialistas en el Congreso de los Diputados, que fue abstenerse, a excepción de cuatro de ellos, lo que impidió que prosperara la propuesta.

Por su parte, Alberto Garzón ha reflexionado: "En IU no somos independentistas, sino republicanos federales. Pero entendemos que hay una demanda que no puede ser ignorada. El 80% de los catalanes quiere votar y tenemos que solidarizarnos con ellos. [...] Debemos ser capaces de abrir una vía hacia una síntesis: el modelo federal. [...] Pero si nos limitamos a una visión prepolitica de 'la ley dice esto' nos encaminamos a un conflicto del que no sabemos cómo vamos a salir", ha continuado, convencido de que eso es lo que empuja "a la gente a la vía del independentismo".

Una idea que ha reforzado Antonio Maíllo en su condena contra cómo se está respondiendo a la situación en Catalunya desde el PP, el PSOE y C's: "No soy independentista. Para nada, pero [...] me van a tener en frente de los que aprovechen esto para una dinámica acción-represión".

Mientras, Alberto Garzón ha advertido de que "convertir el andalucismo en contraposición a las demandas de otros pueblos de España es un riesgo". El diputado ha recordado que "ha habido un intento de abolir siempre los procesos autonomistas de los pueblos y el 4D supuso la recuperación de la trayectoria identitaria de Andalucía", de ahí su valor hace 40 años y lo que supone como experiencia para el presente.

En este contexto, Antonio Maíllo, ha opinado que "hay que abordar el debate territorial desde la audacia, desde la no limitación y desde el rechazo a las dinámicas represoras". Sin embargo, cree que la presidenta de la Junta de Andalucía "no ha abierto un espacio a la sensatez desde el sur", en lo que ha coincidido con Alberto Garzón, quien no se explica "por qué Susana Díaz sale con 'y yo más'", en referencia a ese posicionamiento del lado del Gobierno de España en la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española como respuesta al referéndum en Catalunya convocado para el 1 de octubre.

Los dos están convencidos de que "hay condiciones para que se reproduzca el 4D" e IU "va a trabajar por ello" porque "esa conciencia existe" y sólo hay que "organizarla". Un marco conformado "por el incumplimiento del Estatuto de Autonomía de Andalucía" y "una sociedad desgarrada" por el paro, les invitan a movilizar de nuevo para reclamar igualdad y un espacio de encuentro para el modelo federal.

Encuentros con todos los líderes

Estas reflexiones las han hecho en el marco de los encuentros organizados por la cadena SER con motivo del 40 aniversario del 4D, el 4 de diciembre de 1977 que marcó el rumbo de la autonomía de Andalucía por las movilizaciones en la calle de un tercio de la población de entonces, con dos millones de manifestantes.

El coordinador de IU en Andalucía era un niño de 11 años entonces y ha recordado cómo en su colegio "era un espacio de efervescencia en torno a la autonomía" pese a que entonces "no entendía su importancia". Lo que le marcó fue la muerte de Manuel García Caparrós, asesinado en la manifestación en Málaga, por lo que sus sensaciones las recuerda como "una vinculación de esperanza y miedo". En cambio, Alberto Garzón ni siquiera había nacido entonces si bien ha comprendido lo importante que fue esa movilización para la construcción del país.

Los próximos protagonistas de estos encuentros serán el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y la coordinadora en Andalucía, Teresa Rodríguez, el 19 de octubre, a los que seguirán debates con los responsables de Cs, PP y PSOE con la presencia ya confirmada de Juan Marín, Juan Manuel Moreno y Susana Díaz, líderes andaluces respectivamente.