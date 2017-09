C's intentará que el Parlamento de Andalucía apoye su texto contra el 1-O rechazado por el PSOE en el Congreso de los Diputados

Tras el intento frustrado del PP de hacerlo vía declaración institucional, lo cual no es posible si no hay consenso entre los cinco grupos del arco parlamentario, C's ha registrado en el Parlamento de Andalucía una proposición no de ley (PNL) "en defensa del estado de derecho" tras el desafío independentista de Catalunya. Es una fórmula que no tiene la entidad de la declaración institucional y que, en los términos que está redactada, sólo podría cosechar el voto del PP y de los socialistas, si no siguen la estrategia del Congreso de los Diputados.

De hecho, es una PNL como la también elevada por C's que fracasó el pasado día 19 en el Congreso de los Diputados por el rechazo del PSOE, con la salvedad de sus cuatro diputados -tres de Andalucía y todos afines a Susana Díaz- que se abstuvieron en lugar de votar en contra. Ello no sólo puso en evidencia la ruptura de las llamadas "fuerzas constitucionalistas" en este debate, sino también las discrepancias en el seno del grupo del PSOE, donde los andaluces Gregorio Cámara, José Juan Díaz Trillo y Antonio Pradas dijeron que se abstuvieron "por error", pero Soraya Rodríguez, igualmente entre los afines a Susana Díaz, lo hizo por convencimiento.

El recorrido de la PNL de C's se verá en el próximo pleno, los días 27 y 28, si bien desde el PP y el PSOE han manifestado en principio su respaldo, condicionado quizá a ciertas enmiendas en el texto que C's aceptaría si no implican que pierda el sentido con el que han registrado.

El texto propone, en su primer punto, "manifestar el apoyo a Gobierno de España, Tribunal Constitucional (TC), ministerio fiscal y resto de representantes del poder judicial y de autoridades públicas en defensa de la legalidad democrática" en Catalunya y, en particular, "en todas aquellas medidas que sean necesarias y adoptadas de manera proporcional para impedir la organización del referéndum" convocado para el 1 de octubre.

En su punto segundo traslada este mismo respaldo a los funcionarios que "con su labor garantizan la seguridad, los derechos y las libertades de los ciudadanos españoles y especialmente de los catalanes".

Incluye un tercer punto donde aboga por "impedir la utilización de recursos públicos en la realización de todos aquellos actos destinados a la promoción, preparación y ejecución del citado referéndum suspendido por el TC".

Finalmente, la PNL pretende manifestar "el apoyo y reconocimiento a los ciudadanos de Catalunya que, al margen de las ideologías, respetan las leyes democráticas y estado de derecho como valor imprescindible para garantizar la convivencia".

Con este contenido es poco probable que la respalden los otros dos grupos -Podemos e IU- dado que defienden el derecho a decidir de Catalunya, si bien la coalición de izquierdas se ha mostrado en contra del referéndum en las condiciones que ha sido planteado. En Podemos, pese a que desde el equipo de Pablo Iglesias han compartido este parecer de IU, en el caso de Andalucía, su líder, Teresa Rodríguez, se ha posicionado con el 1-0. Una postura que, en cualquier caso, ha generado discrepancias en el seno de su propio grupo.