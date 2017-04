El portavoz de una de las candidaturas del PP de Granada denuncia a un rival de su partido por agresiones

La confirmación de que Juan García Montero y Sebastián Pérez lucharán por ostentar la presidencia provincial a partir del 20 de mayo ha disparado la tensión del PP de Granada. Si hace poco más de un mes el propio Juan García Montero decía haber sido objeto de amenazas por parte del entorno del actual presidente provincial, Sebastián Pérez, este miércoles el portavoz de la candidatura del primero, el exalcalde de Cúllar José Torrente, ha presentado una denuncia por agresiones en la Guardia Civil.

En concreto, el que fuera diputado en el Parlamento de Andalucía, habría sido víctima de una agresión el pasado martes a última hora de la tarde. Los hechos relatados aluden a un puñetazo que habría recibido por parte de otro compañero de partido pero afín a la candidatura que presenta Sebastián Pérez. Según él, el primer teniente de alcalde Ogíjares, el también popular Vicente Aguilera, le habría golpeado a la salida de la sede del partido en Granada.

Según consta en la denuncia, José Torrente se encontraba en la puerta del PP de Granada para presentar las inscripciones de los electores. En ese momento aparecieron en el mismo lugar otros dos afiliados del partido, Bienvenido Delgado y Vicente Aguilera. José Torrente explica ante la Guardia Civil que quiso llamarle la atención Bienvenido Delgado porque había pasado por su lado sin saludarle y que en ese preciso momento Vicente Aguilera se dirigió a él para llamarle "falso y sinvergüenza" y posteriormente propinarle un puñetazo en el pecho.

En la denuncia describe que él le espetó: "Pero Vicente, ¡que me acabas de pegar!". Y según él, Vicente Aguilera le contestó que buscara otro sitio para darle más golpes y que si no, ya se lo darían otros. Presenciando la escena había otros dos testigos que dan fe de lo sucedido en la denuncia presentada ante la Guardia Civil.

Éste es el último de los episodios que han tenido lugar entre las dos facciones que dividen el PP de Granada. Desde que a finales de 2016 Juan García Montero se postulase para disputarle el cargo a Sebastián Pérez, la tensión no ha parado de aumentar. Toda vez que hay quienes consideran que Juan García Montero es el heredero natural del exalcalde José Torres Hurtado dentro del partido y que éste último y Sebastián Pérez han sido rivales históricos dentro del PP de Granada, la situación a un mes vista del congreso provincial no parece estar calmada.

El propio Juan García Montero ya confirmó en una entrevista en este medio de comunicación que Sebastián Pérez lo ve como un rival y que ha utilizado a personas del propio partido para amenazarle y hacer que desista en su carrera por alcanzar la presidencia provincial. Sebastián Pérez apenas hace mención a esto en ninguno de sus discursos públicos más centrados en vender las bondades de su candidatura que de acordarse Juan García Montero, quien se refiere cariñosamente al denunciante como "el hermanico".

En declaraciones a Europa Press, Vicente Aguilera ha indicado también que la "discusión" comenzó a raíz de que José Torrente afeara al afiliado que lo acompañaba que no le saludara. "¿Es que te ha dicho éste que no me saludes?", ha referido Vicente Aguilera que interpeló a José Torrente a quien él le reprochó seguidamente la falta de apoyo por su parte cuando se presentó a las elecciones municipales en Ogíjares.

Tras eso, según él, "empezaron los improperios" y una serie de comentarios por parte de José Torrente, "que perdió los papeles" ofendiéndole "gravemente", y yendo hacia él, por lo que puso su brazo "en frente" para "frenarlo". Por eso, él se refiere a una "discusión entre compañeros" en la que él se defendió.