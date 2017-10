Ada Colau celebrará una multiconsulta ciudadana al año a partir de 2018

Barcelona celebrará una multiconsulta ciudadana cada año partir del 2018. Así lo ha decidido el pleno municipal con el voto a favor del Gobierno (BComú y PSC), ERC, el diputado no adscrito de Demòcrates y dos regidoras de la CUP. El partido anticapitalista ha pedido que la votación fuese nominal para ofrecer al ejecutivo tan solo dos apoyos y dar una abstención.

Con dicha abstención, el objetivo de los anticapitalistas era afear al Gobierno de la alcaldesa Ada Colau que impulse consultas municipales y en cambio haya sido "ambigua" durante el 1-O. "Haremos un voto de abstención para denunciar la contradicción que vive este Ayuntamiento defendiendo la participación pero luego teniendo una postura ambigua ante la celebración de un referéndum, que ha sido probablemente la máxima expresión de participación directa que ha vivido nunca este país", ha explicitado la regidora cupaire Maria Rovira.

Más allá del referéndum de este domingo, los anticapitalistas han criticado que las consultas de Colau "verán limitada la participación ciudadana" porque los resultados del sondeo no serán de obligado cumplimiento para el ejecutivo. El propio Gobierno, en palabras de Gala Pin, también ha lamentado este hecho.

Las preguntas a los ciudadanos sólo podrán versar sobre cuestiones de competencia municipal y los resultados no serán vinculantes, pues no es legal; serán los partidos del pleno los que decidan si aceptan o no dichos resultados. El contenido de la consulta lo podrán proponer el Gobierno, los grupos municipales o los vecinos, previa recogida de 15.000 firmas.

La "multiconsulta" –como la ha tildado el Gobierno de la ciudad– se realizará en una semana de mayo, y a partir del año que viene. La de 2018 será la primera, si bien el recurso se aparcará presumiblemente hasta 2020, pues el sondeo no se celebraría en años de elecciones. En 2019 están previstas las próximas elecciones municipales. Cabe recordar que las consultas a la ciudadanía eran una de las grandes promesas electorales de Barcelona en Comú. Tras más de dos años de mandato, el ejecutivo de la ciudad todavía no ha preguntado nada a la ciudadanía.

La política nacional, a debate en el pleno municipal

Como era de prever, el pleno de este viernes en el Ayuntamiento de Barcelona no ha escapado finalmente del debate soberanista. La política nacional se ha colado en la votación del nuevo reglamento de participación ciudadano de Colau, pero también en un gran número de ruego y preguntas.

El Grup Municipal Demòcrata –antigua Convergència– ha exigido la dimisión del ministro de Interior y demás responsables políticos de la operación policial del 1-O que ha dejado más de 900 heridos. Por su parte, ERC ha considerado un "asalto general a la ciudad de Barcelona" y una "operación de castigo con desplegamiento estratégico" la acción de la Policía Nacional este domingo.

"Nuestro pueblo sólo quería votar", ha añadido Maria Rovira de la CUP, que ha destacado que el 'sí' es indiscutible y ha pedido la proclamación de la república catalana. La CUP ha vuelto a pedir a BComú que rompa el pacto con el PSC, que –según Rovira– "a nivel estatal no ha reconocido la violencia" hacia los catalanes.