La CUP denuncia que càrrecs de l'Àrea Metropolitana van gastar 20.000 euros públics en dinars i viatges

Taula per dos. Molls, gambes a l'all, carns, cerveses, una ampolla de vi, postres i licors. Aquest va ser el menú que va gaudir el 4 d'abril del 2016 un dels membres del Govern de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). El preu, 101,60 euros carregats a la institució, es va pagar amb la targeta de la que disposen alguns alts càrrecs. Aquest és una de les despeses "poc ètiques" que ha denunciat aquest dimarts la CUP-Poble Actiu, que assegura que diferents consellers de l'AMB han pagat amb diners públics més de 20.000 euros en dinars, viatges i reunions des del 2016.

Detall de la factura del restaurant Can Domingo

El grup assembleari va tenir coneixement que determinats grups polítics passaven les factures dels seus àpats a la institució, així com que alguns dels membres del Govern metropolità disposaven de targetes Visa, amb càrrec a la institució, pel mateix objectiu. La relació de despeses obtinguda per la CUP detalla aquests apunts, efectuats pels grups polítics PDECat (antiga CiU), Entesa (Catalunya en Comú), PP i PSC, i amb els que es van carregar a les arques públiques diversos àpats.

En concret, el PDECat va passar factures de menjars i reunions de treball durant tot el 2016 i bona part del 2017, per valor de 3.657 euros. El grup corresponent a Entesa, àpats realitzats durant el 2016 que sumen un total de 3.806 euros. El PP, set dinars o sopars per valor de 213 euros, i el PSC només un dinar de 43 euros. Entre tots, 7.719 euros fora de les dietes i subvencions que els grups ja cobren, teòricament per fer front a aquest tipus de despeses.

Detall de la factura del restaurant Aux Lyonnais

A aquesta suma cal sumar les targetes de que disposen tres persones amb un important pes polític en la institució: el vicepresident i alcalde de Cornellà, Antoni Balmón (PSC), el vicepresident de Transport i Mobilitat i alcalde de Sant Joan Despí, Antoni Poveda (PSC), i el gerent de l'entitat supramunicipal, Ramon M. Torra. Entre els tres van girar despeses de 12.700 euros, entre les quals hi ha menjars i diverses despeses de viatges.

El detall, aconseguit per la CUP i al qual ha tingut accés aquest diari, mostra que el gerent va gastar més de la meitat del total, uns 6.000 euros, bona part d'ells en els viatges institucionals realitzats a París, Venècia i Boston, a més de en àpats qualificats com de treball.

Per la seva banda, la targeta de Balmón apunta unes despeses de 4.700 euros, entre les quals també destaquen nombrosos dinars de treball i viatges institucionals a Madrid, València o Munic. Per la seva banda, l'alcalde de Sant Joan Despí s'ha gastat prop de 2.000 euros, la major part d'ells en menjars i diversos viatges a Madrid.

Detall de la factura del dinar al Club de Polo

Per a la CUP - Poble Actiu moltes d'aquestes despeses són "excessives, injustificades i fora de lloc". Segons el grup, que va reclamar aquesta informació, els pagaments són "poc ètics" i responen a unes "males pràctiques continuades blindades pels mecanismes institucionals i l'opacitat de certes administracions". Per argumentar-ho exhibeixen factures a restaurants exclusius com el Set Portes, el del Reial Club de Polo de Barcelona, o el Can Domingo de Sant Just Desven.

Segons destaca el grup de l'esquerra independentista, l'equip de Govern i directius de l'Àrea Metropolitana ja cobren "immensos sous", a més de disposar de subvencions com a grups polítics i de tenir accés a dietes. Per això reclamen explicacions als responsables d'aquests cobraments i reclamen posar els mitjans necessaris per acabar amb aquestes pràctiques que veuen totalment injustificades.