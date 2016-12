JxSí i la CUP anuncien un acord sobre la llei de ruptura amb l'Estat però es neguen a explicar-la

Mitjançant una nota de premsa i sense comparèixer públicament, Junts pel Sí i la CUP han anunciat aquest dijous un acord sobre la llei que ha de permetre, segons el pla independentista, trencar amb l'Estat i constituir una Catalunya independent. Malgrat l'acord sobre el text de la llei de Transitorietat Jurídica, els grups no l'han registrat al Parlament ni han explicat el seu contingut. L'oposició ha carregat contra l'opacitat i la falta de transparència de JxSí i la CUP.

Els independentistes han justificat la negativa a explicar el contingut de la norma apel·lant a la transcendència de la llei i per evitar que sigui impugnada pel Govern central davant el Constitucional. Amb tot, la impugnació serà el seu destí. I és que el Constitucional ja va anul·lar la creació de les ponències de les anomenades "lleis de desconnexió", una de les quals és la de la llei de Transitorietat, juntament amb la de la Hisenda i la de la Seguretat Social catalana.

Segons el comunicat de tots dos grups, el text de la llei defineix Catalunya com una "República de dret, democràtica i social". Aquest objectiu, segons han dit, s'expressa en l'article 1 del text (encara que no han facilitat l'articulat a la premsa ni l'han registrat). Un altre dels objectius de la norma és "garantir la màxima seguretat jurídica en la transició a la República, un cop guanyat el referèndum per la independència", remarca el comunicat.

El comunicat també mostra l'esquelet de la llei anunciant els seus nou epígrafs: disposicions generals, nacionalitat i territori; la successió d'ordenaments i d'administracions; els drets i deures; el sistema institucional; el poder judicial i l'administració de justícia; les finances; referèndum d'independència; el procés constituent; disposicions finals i d'inaplicació.

El manteniment del secretisme dels grups dependrà del que triguin a registrar la llei al Parlament. Previsiblement es tramitarà com la resta de lleis mitjançant una proposició de llei, i inclourà tot el procés d'esmenes, compareixences i debat de totalitat, cosa que pot durar diversos mesos. El reglament marca que només es poden escurçar els tràmits mitjançant la tramitació per lectura única si la proposició va signada per tots els grups (cosa que no passarà en aquest cas) o si és un projecte de llei que surt del Govern.

Crítiques de l'oposició

L'oposició ha criticat la falta de transparència i l'opacitat dels independentistes. La diputada del PSC, Eva Granados, ha considerat que pel seu grup "el que no està registrat al Parlament no existeix" i ha definit l'anunci d'aquest dijous com "un episodi més de la roda de hàmster que és el procés independentista" .

Per la seva banda, el diputat de Catalunya Sí Que es Pot, Joan Coscubiela ha reclamat a JxSí i la CUP "respecte, transparència i publicitat" per a la resta de grups de la cambra, i ha advertit que "aquesta llei clandesina per burlar l'Estat pot esdevenir un autoengany a la ciutadania de Catalunya".

Fernando de Páramo, de Ciutadans, ha demanat als independentistes "que no pensin més en enganyar els catalans sinó en solucionar els seus problemes". I el líder del PP català, Xavier García Albiol, ha acusat JxSí i la CUP de "portar d'amagat" la llei de transitorietat.