Eminem ataca con dureza a Trump en la gala de los premios BET Hip-Hop

El cantante de rap Eminem atacó con dureza al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al que llamó "abuelo racista" y "kamikaze", en una canción improvisada que interpretó en la gala de los premios BET Hip-Hop.

"Mejor demos el crédito (que merece al expresidente Barack) Obama, porque lo que tenemos ahora en la Casa Blanca es un kamikaze que probablemente causará un holocausto nuclear", cantó Eminem en la ceremonia de estos galardones, emitida anoche y grababa el pasado día 6 en el teatro Fillmore Jackie Gleason, de Miami Beach.

El cantante de Detroit se despachó durante 4,5 minutos de improvisación contra Trump, al que tachó de ser un "abuelo racista de 94 años" que ignora el pasado segregacionista en Estados Unidos.

"Racismo es la única cosa en la que él (Trump) es fantástico", aseguró en su canción el rapero, que ya en el pasado había atacado a Trump en sus temas.

El cantante de "Lose Yourself" y "Stan" criticó también a la gente que se ha mostrado tímida a la hora de mostrar su oposición al presidente, del que dijo que no puede "soportar el hecho de que no le tengamos miedo".

Eminem rechazó el método de "distracción" del presidente al criticar a los jugadores de fútbol americano que no permanecen en pie al escuchar el himno nacional en vez de hablar de la crisis que vive Puerto Rico tras el paso del huracán María o de un mayor control en la venta de armas tras la reciente matanza en Las Vegas.

"Todas estas horribles tragedias y él aburrido y prefiere causar una tormenta en Twitter con los Packers", cantó Eminem en referencia a la polémica después de que Trump llamara "hijos de perra" a los jugadores de fútbol americano que se arrodillan mientras suena el himno nacional y que provocó la inmediata reacción de protesta del equipo de Wisconsin.

Eminem también hizo referencia en sus versos a la promesa de Trump de bajar los impuestos, pero después se preguntó que si lo hace quién va a pagar sus "extravagantes viajes" y lamentó que siempre está "yendo y viniendo con su familia a sus campos de golf y sus mansiones".