Joaquín Sabina: "Esto no es Catalunya contra España. Es Catalunya contra Catalunya"

Joaquín Sabina se mostró este lunes contrario a quienes buscan escindirse de España para formar una patria "más pequeñita" y recordó que "los mayores males que ha sufrido Europa han sido por culpa del nacionalismo". "Estoy radicalmente en contra de alguien que quiera hacer una patria mas pequeñita teniendo una tan grande", manifestó el artista de Úbeda (provincia de Jaén) en Quito (Ecuador).

Sabina, que tiene previsto actuar el próximo miércoles en la capital ecuatoriana como parte de su gira internacional Lo niego todo, compareció ante los medios en un coloquio en el que no pudo eludir las preguntas sobre Catalunya.

"Yo no soy un político ni un opinador político. Soy un ciudadano que se preocupa por las cosas que pasan en mi país", se defendió el cantante, tocado con el tradicional sombrero ecuatoriano elaborado en paja toquilla. El autor de 19 días y 500 noches o Pongamos que hablo de Madrid, argumentó que el conflicto catalán está afectando al tejido social de la región.

"Esto no es como lo están vendiendo y se lee en la prensa extranjera, de que es Catalunya contra España. Es Catalunya contra Catalunya", señaló antes de mencionar que "hay familias que ya no se hablan entre ellos, hay amigos míos que ya no pueden opinar públicamente porque quieran seguir siendo españoles". El cantautor censuró a los dirigentes catalanes a los que acusó de haber "dividido por la mitad Catalunya, con lo cual, creo que es lo peor que puede hacer un gobernante".

Después de aclarar a sus interlocutores que le disculparan si no estaba muy centrado como consecuencia de la altura en la que está situada la capital de Ecuador (2.850 metros) y bromear con que se recuperaría pronto como (Leo) Messi, dijo desconfiar de los nacionalismos de toda índole, uno de los grandes males que, a su juicio, han azotado Europa.

"Yo creo que el siglo XXI es el siglo de borrar fronteras, en lugar de hacer fronteras nuevas. Yo creo que Europa, donde vivo, los mayores males que ha tenido han sido por culpa del nacionalismo, las dos guerras mundiales", a la que sumó el conflicto de los Balcanes.