Todos los escándalos de acoso sexual destapados tras el caso Weinstein

Harvey Weinstein

El diario The New York Times destapó a principios de octubre el largo historial de delitos sexuales de Harvey Weinstein, el productor de El Señor de los Anillos o Pulp Fiction, entre muchas otras películas. Casi todo Hollywood sabía de la conducta sexual del magnate y a la primera acusación le siguieron muchas otras de las actrices Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Emma Thompson, Romola Garai, Rose McGowan, entre otras. En definitiva, una larga lista de intérpretes que decidieron unir fuerzas para destapar al corrompido empresario.

La Academia de Hollywood terminó expulsándolo. Después se supo que un "ejército de espías" lo ayudó a extender su red de influencia. Los temores de Woody Allen, quien dijo que comenzaba una "caza de brujas" con el caso Weinstein, se habían confirmado. Fueron muchos los que opinaron, tanto a su favor como en su contra; y algunos como el director Quentin Tarantino reconocieron que tendrían que haber hecho algo en su momento.

Roy Price

El director de Amazon Studios, Roy Price, fue acusado pocos días después de conocerse el caso Weinstein por la productora Isa Dick Hackett, quien desveló que le había denunciado tras un incidente ocurrido en 2015. Sin embargo, el directivo acosaba a la mujer repetidamente en numerosas situaciones, diciéndole cosas como "te va a encantar mi polla" o "sexo anal".

Presuntamente, Price le hizo numerosas proposiciones sexuales a la productora mientras viajaban en un taxi después de una jornada de promoción en la Comic-con de San Diego. Ella siempre rechazó cualquier tipo de contacto con él. Después de lo sucedido, Dick informó a Amazon, que no les dejó coincidir más veces en eventos. Price ha optado por dimitir de la empresa.

Roy Price EFE

James Toback

El caso Weinstein espoleó a víctimas y medios para denunciar casos similares de acoso en Hollywood. El periódico Los Angeles Times publicaba que el director de cine James Toback abordó y se insinuó a unas 40 mujeres en los años 80. Él lo ha negado todo y dice, si ocurrió, "fue durante cinco minutos y no lo recuerdo".

Los encuentros se remontan a la década de los 80, y en muchos de ellos, Toback intenta masturbarse delante de sus víctimas, les toca sin su consentimiento o les presiona para desnudarse, abusando de su poder.

James Toback EFE

Terry Richardson

El que muchos medios ya han apodado como "el Harvey Weinstein" de la moda, fue recientemente despedido de Condé Nast Traveler, el grupo editorial que publica las revistas GQ, Vogue, Glamour, Vanity Fair y Wired, entre otras. Richardson acumula varias denuncias por explotar sexualmente a sus modelos, algo que él ha negado siempre.

La española Minerva Portillo ha sido la última modelo en denunciar los abusos que el fotógrafo cometió sobre ella en el año 2004, cuando tenía 20 años.

Terry Richardson

Kevin Spacey

A finales de octubre le tocó dar la cara a Kevin Spacey tras las acusaciones de Anthony Trapp. El actor dijo que Spacey le había acosado sexualmente en su casa al término de una fiesta, mientras este estaba borracho. Por aquel entonces, el protagonista de American Beauty tenía 26 años y Trapp, 14. “Si me comporté como él describe le debo mi más sincera disculpa”, ha dicho Spacey a modo de justificación.

No es la única acusación que pesa sobre Spacey. Un hijo del actor Richard Dreyfuss también asegura que el actor le manoseó cuando tenía 18 años, así como una expresentadora estadounidense dijo que su hijo, también de 18 años, había sufrido un episodio similar en un bar hace tiempo. A ello se suman varias denuncias de los trabajadores de House of cards, la serie que protagonizaba Spacey y de la que ha sido despedido. Además, el director Ridley Scott ha borrado, a un mes del estreno, todas las escenas de su última película en las que aparecía el de Nueva Jersey.

La polémica con el actor también se expande más allá del mundo audiovisual. El teatro londinense Old Vic, que dirigió Spacey entre 2004 y 2015, habilitó un correo para quejas confidenciales. El primero en denunciarlo fue el actor Roberto Cavazos, quien confesó que tanto él como otros compañeros fueron víctimas de acoso. Pero no fue el único. La propia institución registró 20 testimonios contra los comportamientos sexuales inadecuados del intérprete producidos cuando este era director del centro. >

Kevin Spacey EFE

Dustin Hoffman

El actor fue acusado, a principios de noviembre, de haber acosado sexualmente a una becaria de 17 años en 1985. La denuncia la publicó la propia mujer en el Hollywood Reporter, y en ella detalla cómo el actor, que ahora tiene 80 años, la manoseó en el rodaje de Muerte de un viajante y habló con ella de temas sexuales. "Fue un depredador, yo era una niña y eso fue acoso sexual", dice la hoy escritora Anna Graham Hunter.

Hoffman negó la versión de Hunter a través de un comunicado, donde explica que tiene "el mayor de los respetos por las mujeres" y asegura sentirse "horrible por que cualquier cosa que haya podido hacer la haya puesto en una situación incómoda. Lo lamento. No refleja quien soy".

Dustin Hoffman EFE

Brett Ratner

También a principios de noviembre el productor Brett Ratner, vinculado a la saga de Wonder Woman, fue señalado por seis mujeres, que le acusan de haber tenido comportamientos inapropiados con ellas e incluso de haberlas violado.

La actriz Natasha Henstridge le acusa de haberle obligado a practicarle sexo oral. Olivia Munn dice que en una ocasión, Ratner se masturbó delante de ella, aunque en el 2011 ella señaló que se había acostado con él varias veces. Luego lo desmintió. El productor intentó acostarse, además, con Katharine Towne y Eri Sasaki cuando apenas tenían 20 años.

Brett Ratner EFE

Ed Westwick

La actriz Kristina Cohen asegura que Ed Westwick, de la serie Gossip Girl, la violó en una fiesta en casa de él hace tres años. "Le pedí que parara pero él era más fuerte", dice la actriz, que cuenta que decidió no denunciar porque estaba pasando una mala época familiar, ya que su madre se moría de cáncer.

Por su parte, Westwick contestó poco tiempo después a través de Twitter negando la versión de Cohen: "No conozco a esta mujer. Nunca me he forzado a mi de ninguna manera, ni a ninguna mujer. De veras que nunca he cometido una violación".

Ed Westwick EFE

Louis C.K.

The New York Times publicó hace escasos días, apoyándose en los testimonios de varias víctimas, que el cómico y guionista Louis C.K. había tenido una "conducta sexual indebida" con, al menos, cinco mujeres. Varias veces se masturbó en presencia de ellas, a distancia (en medio de una conversación telefónica) o les pidió que le miraran mientras lo hacía.

Louis C.K. ha pedido perdón por ello. Dice que, en la época en la que lo hacía "pensaba que era correcto". También asegura que ejerció "un poder de forma irresponsable" sobre las chicas y que está "arrepentido" de sus acciones.

Louis C.K. EFE

Jeffrey Tambor

Se trata de el protagonista de la Transparent. La semana pasada, la exasistente de Tambor aseguraba haber estado sometida a los manoseos y los comentarios lascivos del actor, que incluso la llegó a amenazar. Él rechazó tajantemente esa versión y declaró estar "afligido y consternado por las acusaciones". La acusación de presunto abuso sexual salpicó a Amazon Studios solo tres semanas después de que su director, Roy Price, tuviera que dimitir por un caso similar.

Jeffrey Tambor EFE

Matthew Weiner

A la lista habría que sumar al creador del universo misógino y machista reflejado en la serie Mad Men. Matthew Weiner también fue acusado por la guionista Kate Gordon, quien explicaba que durante una noche de trabajo, Weiner le pidió que se desnudara. Ella rechazó hacerlo y su contrato no fue renovado en 2010, un año después de que ocurriera el episodio. Weiner, mientras tanto, dice que "no recuerda haber hecho ese comentario ni es el tipo de frase que diría a un compañero de trabajo".

Matthew Weiner EFE

Steven Seagal

Una de las últimas famosas en denunciar un presunto abuso sexual ha sido Portia de Rossi. La actriz dijo en Twitter que en la última audición para conseguir un papel en una película de Seagal, este la sentó en una silla "mientras se desabrochaba los pantalones de cuero". De Rossi salió corriendo y, tras hablar con su representante, este le dijo: "bueno, es que no sabía si era tu tipo". Otra actriz, Julianna Margulies, protagonista de la serie The good wife, también relató una experiencia similar hace varios días en un programa radiofónico estadounidense.

Steven Seagal EFE

Andrew Kreisberg

El productor de las series de DC Comics para el canal The CW, Andrew Kreisberg, fue expulsado de Warner Bros hace pocos días al ser acusado por varias compañeras de trabajo de haber mantenido una conducta sexual inapropiada, de acoso sexual y de contactos físicos indeseados.

En total, 15 mujeres y 4 hombres aseguran que el productor de series como Arrow, The Flash, Supergirl y Legends of tomorrow hacía que las mujeres se sintieran "evaluadas por su físico" al hacer constantes comentarios sobre la apariencia de los demás, su ropa o si eran o no atractivos.

Kreisberg, por su parte, se ha defendido diciendo que "he hecho comentarios respecto a la apariencia de mujeres y su ropa desde mi posición como productor ejecutivo, pero no estaban sexualizados. Como mucha gente, he dado a alguien un abrazo sin intención sexual, o un beso en la mejilla".

Andrew Kreisberg

Mark Schwahn

El creador de la serie One tree hill ha sido acusado por varios miembros de su equipo de acoso sexual. Algunas actrices y parte del equipo técnico y artístico de la ficción han mostrado su apoyo a Audrey Wauchope, que fue la primera en denunciar los abusos de Schwahn y a la que este martes se le han unido 18 mujeres, todas ellas extrabajadoras del guionista de la serie.

Wauchope denunció de forma anónima a Schwahn el pasado sábado. Según ella, el cineasta mostró en una ocasión fotos de una actriz desnuda sin su consentimiento y con la cual estaba manteniendo relaciones sexuales. La actriz explica también que, a través de otra compañera guionista, Schwahn intentó convencerla para que se casara con él.

Mark Schwahn

Jeremy Piven

El actor encargado de interpretar a Ari Gold en El séquito, producida por HBO, también fue señalado por acoso sexual. La encargada de denunciarlo ha sido Ariane Bellamar, conocida por participar en el programa televisivo Beverly Hills Nannies. Según la modelo, Jeremy Piven se sobrepasó con ella en dos ocasiones: durante el rodaje de la serie y en un evento en la Mansión Playboy. "¿Te acuerdas de cuando me agarraste los pechos sin mi consentimiento?", publicó en su cuenta personal de Twitter.