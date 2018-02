Katy Perry indigna a los independentistas con la promoción de su concierto en Barcelona

Katy Perry actuará el próximo 28 de junio en el Palau Sant Jordi de Barcelona, siendo este el único concierto que dará en España de la gira Witness The Tour. Además, ha presentado el evento de una forma particular: con una imagen que desató la polémica por aparecer junto al escudo y los colores de la bandera española.

"¡Te veo el 28 de junio!", publicaba la artista tanto en Instagram como en Twitter, algo que ha ofendido a ciertos usuarios por la forma en la que se ha mostrado. "Barcelona is not Spain!!!", "No te equivoques, fulana. Barcelona no está considerada como una parte de España" o "Katy Perry, esa facha" son algunas de las respuestas que ha recibido en sus publicaciones.

Trust and believe I'm coming for you, too, Barcelona 💕⚡See you June 28! 🎟 on sale March 7! pic.twitter.com/PQT1Yd1t66 — KATY PERRY (@katyperry) 27 de febrero de 2018

Tampoco han tardado en aparecer los memes bromeando sobre el "sentimiento patriótico" de la cantante de pop. De hecho, en el momento de redactar esta noticia Katy Perry se sitúa como primera tendencia en Twitter España.

"Hago boicot a los productos catalanes, vascuences, franceses, belgas, daneses, a Adidas y ahora a Katy Perry por exhibir los colores REPUBLICANOS", publicó de forma irónica @CunadoDeTuiter.

Katy Perry está a nada de ponerle letra al himno de España. ¡Tiembla, Marta Sánchez! pic.twitter.com/abVaZolEU9 — Dios (@diostuitero) 27 de febrero de 2018

Hago boicot a los productos catalanes, vascuences, franceses, belgas, daneses, a Adidas y ahora a Katy Perry por exhibir los colores REPUBLICANOS. Espero la actuación del Tribunal Constitucional. pic.twitter.com/DDm4NBeI1f — Cuñado 🇪🇸 (@CunadoDeTuiter) 27 de febrero de 2018

El debate aparece poco después de que Marta Sánchez decidiera poner letra al himno de España, motivo por el que algunas cuentas hicieron el paralelismo con Katy Perry. "Está a nada de ponerle letra al himno de España. ¡Tiembla, Marta Sánchez!", decía @diostuitero. Ya fuera algo intencionado o no, la estrategia de marketing consiguió uno de sus propósitos: llegar a un gran número de personas. Aunque quizá, no de la forma más adecuada.