Exteriors repatriarà als dos valencians aïllats en el Carib per l'huracà Irma

Els dos veïns d'Aldaia i Sueca, Miquel Serra i Lluna Noguera, seran evacuats de l'illa de San Martín, juntament amb altres 38 espanyols residents en l'illa, amb un Airbús de les Forces Armades Espanyoles que noliejarà el Ministeri d'Exteriors.

L'anunci el va fer aquest dimarts la sotssecretària del ministeri, Beatriz Larrotcha, qui va explicar que en les següents ores l'avió anava a desplaçar-se fins a Santo Domingo i d'allí a l'illa de San Martín, on es preveu que arribe el dijous.

Miquel i Lluna viuen en la zona francesa de l'illa i, segons expliquen els seus familiars, han intentat accedir a la zona holandesa des d'on tropes nord-americanes i holandeses estan retirant als seus conciutadans però “no els deixen passar a la part holandesa". Per a l'evacuació dels ciutadans espanyols s'ha anunciat que les autoritats obriran un canal de comunicació amb els familiars per a tractar de reunir-los i poder volar de nou a Espanya al més prompte possible.

Fa 5 dies, l'huracà Irma va passar per l'illa amb categoria 5, la màxima. L'illa ha quedat completament devastada, el 95% de les cases estan danyades i l'aeroport de la part francesa està destrossat.