Dos valencians atrapats a l'illa de Sant Martí després del pas de l'huracà Irma

Miquel Serra i Lluna Noguera, veïns d'Aldaia i Sueca, respectivament, es troben atrapats a l'illa de Sant Martí, al Carib, després del pas de l'huracà Irma el dimarts passat.

Fa 5 dies, l'huracà Irma passà per l'illa amb categoria 5, la màxima. L'illa ha quedat completament devastada, el 95% de les cases estan danyades i l'aeroport de la part francesa, on ell viu, ha estat fet miques. El pitjor, però, està sent ara. Ens estem assabentant per la premsa francesa que el caos regna a l'illa. No hi ha electricitat, ni aigua potable, ni seguretat. Els supermercats estan buits. Hi ha saquejos, episodis de pillatge, bandes que roben a mà armada i molta inseguretat i confusió.

Sabem que estan bé perquè Lluna ha telefonat a sa mare per dir que estan junts i bé. Però se senten insegurs i volen eixir de l'illa, no tenen menjar i estan espantats per si entren a casa.

Afortunadament, es van establir a una casa de formigó d'unes amigues al centre de l'illa i no els va passar res. "Aquests dies telefonem ambaixades i consulats però no ens donen informació, només estem informats per la premsa i la tele francesa".

Fa un moment, Miquel i Lluna ens han escrit (han trobat una miqueta de wifi a l'hospital de Marigot) per dir-nos que ells no veuen ajuda, ningú els busca i no els porten menjar. Fan torns a casa entre 8 persones perquè no els hi entren.

La situació és angoixant degut a la manca d'informació i la inconunicació.