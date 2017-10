El Consell Jurídic rebutja la demanda de 25 milions del València CF contra Riba-roja pel PAI de Porxinos

El Consell Jurídic Consultiu (CJC) ha emès un dictamen en el qual rebutja la demanda de 25 milions d'euros de l'empresa Litoral del Este -mercantil vinculada al València CF- per l'anul·lació del programa d'actuació integrada (PAI) de Porxinos en el qual es preveia la construcció de 2.700 habitatges, un camp de golf i una ciutat esportiva sobre una àrea de 1’2 milions de metres quadrats del terme municipal.



El dictamen d'aquest òrgan consultiu assenyala que la petició del València CF “no compleix cap de les premisses necessàries per a la seua estimació ja que ni ens trobem davant un dany real i efectiu en els termes exigits per la llei, ni, en conseqüència, l'anul·lació de l'instrument de planejament ha generat una minoració en un dret d'aprofitament que mai va arribar a tenir”.

Els plans del València de dur a terme aquest programa urbanístic van ser fruit d'un conveni entre l'Ajuntament de Riba-roja de Túria, encapçalat per l'ex alcalde Francisco Tarazona (PP), i l'empresa Litoral del Este en el qual les arques municipals van rebre 20 milions d'euros com a compensació per la requalificació dels terrenys considerats com no urbanitzables de protecció agrícola.

No obstant açò, primer una sentència del Tribunal Superior de Justícia d'abril de 2013 i una posterior del Suprem de juny de 2015 van declarar nul el pla parcial i l'homologació del projecte urbanístic en considerar que no existien suficients recursos hídrics com posava de manifest un informe de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX), a més de que no es van respectar les condicions que imposava la declaració d'impacte ambiental respecte del paratge adjacent de les Rodanes i, finalment, l'adjudicació de la urbanització es va realitzar “a dit” i “sense la necessària oferta pública”.

Malgrat el revés judicial, Litoral del Este va tornar a tramitar un nou pla que va presentar en l'Ajuntament de Riba-roja de Túria al març de 2016 qui al seu torn va traslladar a la Generalitat Valenciana com a administració pública competent per a dictaminar sobre aquest tipus de projecte urbanístics.

La Comissió d'Avaluació Ambiental de la Generalitat va rebutjar a l'abril passat la tramitació del nou pla perquè aquest triplicava els límits de creixements previstos a Riba-roja de Túria. A més, al setembre la Conselleria de Medi ambient ha ampliat l'àrea de protecció del pla d'Ordenació de Recursos Naturals (PORN) del Túria en el qual el paratge de Porxinos quedarà inclòs en la denominada interfase 1 com a zona forestal i agrícola no urbanitzable, per tant, el PAI és inviable.

El Consell Jurídic Consultiu subratlla en el seu raonament que “tampoc s'ha demostrat que se li haja privat de dret algun, generador de la responsabilitat de l'administració” i desestima la demanda del València “per no trobar-se en els suposats indemnizatorios previstos” i perquè “no concorre el supòsit de causalitat entre l'actuació dels òrgans d'urbanismes i els danys al·legats per la mercantil reclamant, sense que tampoc s'hagen acreditat”.

El dictamen d'aquest organisme s'afig a l'informe jurídic que el propi Ajuntament de Riba-roja de Túria va encarregar i en el qual s'assenyalava que l'actual equip de govern ha complit “escrupolosament” el conveni signat en el seu moment entre el consistori i l'empresa promotora en el qual l'administració local es comprometia a tramitar un nou pla urbanístic, tal com va realitzar a l'abril de 2016.

L'equip de govern de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria -format pel PSPV, Compromís i Esquerra Unida- han afirmat que el dictamen del Consell Jurídic Consultiu “avala plenament l'actuació que hem portat en aquesta legislatura per preservar els interessos dels nostres veïns davant el risc i els problemes ambientals i econòmics que es podrien derivar d'un PAI del que ja se li va advertir a l'anterior alcalde del Partit Popular qui va fer cas omís”.