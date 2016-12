La número dos d’Oltra dimiteix perquè “la gestió dels sequaços que el PP va deixar en herència em consumeix”

Amb un parell de citacions atribuïdes al Che Guevara i un text breu en Facebook ha anunciat Sandra Casas el seu cessament com a secretària autonòmica d’Igualtat i Polítiques Inclusives. Sobre la número dos de la Conselleria de Mónica Oltra planejava la denúncia del PP per incompatibilitats.

Casas, abans de formar part del departament de Polítiques Inclusives, treballava com a advocada especialista en la tramitació d’expedients de dependència per a un bufet, la qual cosa va motivar que el Grup Popular presentara en les Corts una massa de preguntes sobre els expedients que va tramitar i va demanar una comissió d’investigació que aclarira la relació amb el despatx d’advocats, arran de les informacions publicades pel diari El Mundo.

L’ex número 2 d’Igualtat ignora en les seues explicacions la polèmica esmentada. Casas escriu en el seu mur de Facebook : “La lentitud de la gestió administrativa, minada pels sequaços que el PP va deixar en la seua herència, em consumeix la vida. La meua força, potser, per a alguns, desmesurada per a generar canvi , no coincideix amb la que veig que van produint-se els canvis”.

Així mateix, dóna per complida la seua tasca en l’Administració valenciana. “ S’ha complit un cicle, he generat un nou model, un nou marc jurídic per a la dependència, la diversitat funcional (...) crec que la meua missió està complida, està generat el model i d’ací endavant ja només queda gestió”.

Segons fonts d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Casas va comunicar fa dos mesos la intenció de deixar el càrrec a la consellera, Mónica Oltra, atés que considerava que havia assolit l’objectiu marcat de “començar a posar en ordre” el sistema de la dependència a la Comunitat, encara que en aqueix moment se li va demanar que posposara la decisió fins a l’acabament de l’any. El Consell aprovarà aquest divendres el cessament a petició pròpia i nomenarà un substitut en el càrrec.