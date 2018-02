El comisario de Presupuestos asegura que todas las regiones accederán a fondos estructurales pese al recorte del Brexit

El Comisario Europeo de Presupuestos y Recursos Humanos, Gunther Oettinger, ha asegurado este lunes en Madrid que la posición de la Comisión Euroepa es "que todas las regiones tengan derecho a solicitar fondos estructurales, independientemente del nivel de desarrollo" frente a la opinión de un grupo de países que insisten en que es necesario recortar un 30% esos fondos de manera que solo llegue a las regiones menos desarrolladas.

El comisario ha admitido que la salida del Reino Unido de la Unión Europea por el Brexit va a provocar "una laguna en el Presupuesto" de manera que el marco presupuestario europeo tiene que ser "más modesto", con "un recorte de entre el 5% y el 10%, pero todos van a tener acceso al programa de cohesión".

Oettinger está haciendo un tour por toda la Unión Europea para preparar el futuro marco presupuestario europeo en el que hay un tira y afloja entre los países del norte de Europa (Austria, Holanda, Finlandia, Suecia y Dinamarca) y el resto. En España se verá con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con el secretario de Estado de Presupuesto, Alberto Nadal, y con el secretario de Estado de la UE, Jorge Toledo, además de dirigentes políticos del Congreso y un grupo de empresarios.

Ante un recorte del presupuesto europeo debido al Brexit (una reducción en las arcas europeas de entre 12.000 y 13.000 millones de euros), este conjunto de países del Norte quieren que se mantenga la contribución de los Estados al presupuesto comunitario en el 1% del PIB de la Unión Europea, mientras que la Comisión y otros países, entre los que estaría España, están a favor de alcanzar entre un 1,1% o un 1,2% del PIB para cubrir el agujero de la salida de británica.

Para entender la importancia de estos fondos para España, basta con recordar que en marzo de 2014 la Unión Europea acordó aportar al país 36.000 millones para los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en el periodo 2014-2020. De esa cantidad, 19.393 millones irían al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), 8.446 millones al Fondo Social Europeo (FSE) y 8.291 millones para el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).

Está reducción de fondo no tocará a dos de los planes principales de la UE. Oettinger ha subrayado que no se tocará las cuantías del del programa Eramus plus, ya que "es una ayuda a la formación y una manera de fortalecer la actitud de los jóvenes ante la idea de Europa", y Horizonte 2020, "ya que es fundamental para la competitividad de la UE".

Medidas anticíclicas

El comisario de Presupuestos también ha resaltado que el futuro marco presupuestario europeo contará con "medidas anticíclicas" no solo para combatir futuras crisis sino también para "luchar contra choques asimétricos" como es el Brexit para Irlanda.

En el mismo sentido, Oettinger ha señalado que se está diseñando un sistema de apoyos a las reformas de los países, de manera que funciones como "recompensa" mediante "recursos extraordinarios para los Estados que adopten determinadas reformas y ha apuntado que también se estudia reforzar el papel del Sistema Monetario Europeo en dos líneas: "responder a las futuras crisis y que ayude a países que todavía no están en el Euro con un paquete de instrumentos que permitirían estabilizar las economías de estos países".