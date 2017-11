El SES califica de escasos los problemas en las nuevas ambulancias pero da un plazo a la empresa

El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, afirma que el traspaso del servicio de transporte sanitario entre dos empresas, realizado el pasado miércoles, se ha hecho con incidencias "de escasa repercusión", pero que aún así han dado a la nueva adjudicataria, Ambulancias Tenorio, que las solucione en un plazo de entre 24 y 48 horas.



Así lo ha dicho hoy el consejero en Mérida, en una rueda de prensa en la que ha analizado el hecho que desde el cambio el pasado día 1 entre la anterior adjudicataria, el Consorcio Extremeño de Transporte Sanitario, a Tenorio, haya habido algunas incidencias, a las que ha quitado importancia.



Estaban referidas a temas como los traslados a servicios como los de diálisis, rehabilitación y oncología, pero todas las urgencias “fueron atendidas”.



Vergeles ha subrayado que Tenorio debe resolver los problemas, aunque en la monitarización de la actividad llevada a cabo esta mañana "los servicios se dan con muchísimos menos retrasos que ayer y buena parte de los problema ha sido solucionada".



Se ha exigido a la empresa que incremente el número de líneas telefónicas al que deben acudir los pacientes, el 824-903 450 y al que estos días no llamaban porque lo hacían al antiguo, y que haya un número específico para que los trabajadores se comuniquen con el Centro Coordinador.

Incidencias

Ha lamentado que haya habido "alguna incidencias" en asuntos como el retraso en el servicio, por ejemplo el día 1 en Plasencia, donde algunos usuarios tuvieron que recurrir a taxis cuyo coste abonará la Junta, y que el día 31 a última hora faltaran equipos de desfibrilación y de administración de oxígeno en algunos casos, lo que no afectó a la operatividad, ha destacado.



El consejero ha añadido que ayer se prestaron unos 2.400 servicios con incidencias sin importancia, retrasos "de minutos", en áreas como las de Badajoz, Llerena-Zafra (Badajoz), Navalmoral de la Mata (Cáceres) y Mérida, pero que a mediodía ya estaban solucionados.



A su juicio, el servicio "va mucho mejor y no hay motivo de alarma" en una cuestión de traspaso que es "muy complicado", máxime cuando las empresas saliente y entrante no colaboran activamente y no puede haber un proceso "con normalidad".



En este punto, Vergeles ha resaltado que la Junta no va a entrar en "la guerra entre empresas" y que su cometido primordial es preservar la salud de los extremeños mediante la prestación de un servicio adecuado y los derechos laborales y sociales de los trabajadores subrogados, un total de 919 entre 783 empleados, 132 taxistas rurales y otros pertenecientes al Centro de Coordinación.



Además, hay unos 30 que no pueden ser subrogados debido a su condición de directivos.



Según la Junta, la empresa "Tenorio" ha respetado el proceso con el respeto a la cláusulas sociales, que suponen "un peso" del 40 de la adjudicación, y que cumple el convenio colectivo acordado con la empresas anterior, que incluye un incremento salarial del 6 por ciento.



Todo esto está sujeto a un proceso de "transparencia" y que la Junta estará vigilante.



A su juicio, la de adjudicación ser servicio, dotado con 122,6 millones por un lapso de 4 años y fundamentado en criterios técnicos, ha sido "totalmente transparente" y que ha contado con el acuerdo de los sindicatos representados en el Comité de Empresa, UGT, CCOO y CSIF.



Además, ha señalado que la flota de vehículos operativos es de 406, de ellas 16 unidades medicalizadas, 9 ambulancias de transporte entre hospitales, 121 ambulancias para los Puntos de Atención Continuada (PAC) y cuatro vehículos todoterrenos.