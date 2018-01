La ministra Tejerina es juez y parte en el cava, es ‘consejera’ catalana por el 155, reprocha La Unión

La Unión de Extremadura ha anunciado que recusará a la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, por la limitación de plantaciones de viñedo para la elaboración de cava, ya que considera que, en aplicación del artículo 155, ella es consejera catalana de Agricultura y, por tanto, "juez y parte".



El secretario técnico de esta formación agraria, Luis Cortés, ha recordado, en rueda de prensa, la decisión del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPA) de limitar el numero de nueva superficie para cava, como pedían los productores catalanes, "y que han sido atendidas".



Cortés ha señalado también que la zona de Almendralejo (Badajoz) tiene un potencial de 6.700 hectáreas para aumentar la superficie y alcanzar las 39 millones de botellas de cava "solo con que el Ministerio se hubiera quedado quietecito".



Por ello, ha indicado que junto con otras organizaciones de otras CCAA presentarán un recurso de alzada contra esta resolución, aunque reconoce que desde la entrada en vigor del artículo 155 de la Constitución por el proceso que se vive en Cataluña, Tejerina es la titular de la Consejería de Agricultura de Cataluña.



"De este modo, vamos a presentar un recurso de alzada en defensa de los intereses extremeños y en contra de los de los catalanes y lo tiene que resolver la consejera de Agricultura", ha afirmado Luis Cortés, que considera que esta es "una situación kafkiana" y "no tiene sentido".

Recurso

Cortes ha anunciado que este miércoles presentarán en el Ministerio de Agricultura un escrito de alegaciones en el que, en base a los artículos 23.2 y 24.1 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público y al amparo del artículo 103 de la Constitución, para recusar a la ministra "porque no se puede ser juez y parte".



Además, entiende que la aplicación del 155 está perjudicando los intereses de los extremeños porque está beneficiando a los productores catalanes y exige que mientras esté en vigor este artículo los repartos se hagan por consenso o mayoría en el seno de la Conferencia Sectorial y por los consejeros afectados.



"Esta señora no puede adoptar decisiones que afecten a otras regiones cuando está Cataluña por medio", ha dicho el responsable de La Unión, y ha advertido de que si no se tiene en cuenta la recusación recurrirán todas las decisiones que adopte García Tejerina ante el Tribunal Supremo.



Luis Cortés ha afirmado que con los criterios aprobados a Almendralejo le corresponden apenas cinco nuevas hectáreas cuando su potencial es de 6.700 y ha puesto en duda la efectividad del recurso de alzada también anunciado por la Junta de Extremadura.