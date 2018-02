Más de 1.500 personas claman en manifestación contra la mina de litio en Cáceres

Pancartas con consignas como 'La mina me elimina', 'La mina contamina' y 'Viva la vida en la Sierra de la Mosca' se han desplegado hoy en la plaza Mayor de Cáceres, donde más de 1.500 personas se han unido en una jornada reivindicativa para clamar contra el proyecto de la mina de litio a cielo abierto en el paraje natural de Valdeflores.



La Plataforma Salvemos la Montaña de Cáceres ha conseguido reunir a ciudadanos y políticos con un objetivo común: acabar con el proyecto minero de la empresa Extremeña del Litio, participada por Sacyr y la compañía australiana Plymouth Minerals.



La alcaldesa de la ciudad, Elena Nevado, que ha aclarado que participaba como ciudadana y militante del PP; el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Luis Salaya, acompañado de su equipo de concejales; y ediles de la formación CáceresTú-Podemos (CCTú) han acudido a la concentración, entre otros.



También lo han alcaldes populares como el de la cercana Valdefuentes, Álvaro Arias.



La plataforma no ha sido complaciente con la presencia de los políticos y en un manifiesto leído por la actriz extremeña Maruchi León han aclarado que "este colectivo no se identifica con ningún partido".



"No queremos banderas; es un movimiento ciudadano, no de partidos políticos", ha aseverado la intérprete ante los aplausos de los congregados.



En declaraciones a Efe, Santiago Márquez, uno de los portavoces de la plataforma, ha aclarado que agradecen la presencia de los políticos, "pero son ellos los que nos han metido en esto".



Para Márquez, la convocatoria ha sido un éxito y demuestra que el movimiento social anti mina gana adeptos.



Según el portavoz, el objetivo primordial es que "paren las máquinas en la Sierra de la Mosca", se revoque la licencia de obra menor y, posteriormente, se busque "una figura de protección de la Montaña" para asegurar "que no va a haber mina".



Las máquinas prosiguen con las catas y la empresa registró ayer un documento donde solicita formalmente al Ayuntamiento de Cáceres que modifique el Plan General Municipal (PGM) para permitir la actividad minera en el paraje.



Será la comisión de Urbanismo la que se pronuncie a favor o en contra, en un consistorio donde tres grupos municipal (PP, PSOE y CCTú) se han mostrado contrarios.

"Postureo"

El cuarto, Ciudadanos (Cs), ha calificado la manifestación de "postureo", puesto que se desconoce todavía toda la información sobre el proyecto, según su portavoz municipal, Cayetano Polo.



De hecho, el Ayuntamiento convocará la semana próxima una Junta de Portavoces para analizar el último informe enviado por el Ejecutivo regional sobre la explotación minera.



"Nos sobran declaraciones de artificio y nos faltan hechos concretos que tengan consecuencias", ha declarado el biólogo Fernando Durán, respecto al posicionamiento del los grupos políticos.



También ha instado a la Dirección General de Medio Ambiente a que declare la zona como Parque Periurbano de Conservación y Ocio.



"Todos sumamos y es muy importante que nos expresemos porque respondemos a un legado y es nuestra responsabilidad protegerlo. No vamos a parar", gritaban desde la plataforma a la gente.



Márquez ha avanzado que se trabaja en una unión de plataformas para "conseguir cambiar la Ley de minas; una ley franquista y depredadora".



El colectivo ha vuelto a denunciar la "catástrofe ambiental y los daños para la salud que supondría la explotación en Valdeflores, por contaminación del aire, los suelos y el agua, con metales pesados y sustancias químicas".



"Ante la complacencia de la Junta y el Ayuntamiento, una multinacional española y otra australiana se han aliado para apropiarse de un bien de dominio público que atesora el subsuelo cacereño, en un paraje natural rebosante de vida; nuestro auténtico pulmón verde", ha clamado la intérprete.



Ha advertido de que "planean excavar a las puertas de la ciudad un boquete de medio kilómetro de profundidad y un kilómetro y medio de ancho, instalando hornos químicos, piscinas de lodos tóxicos y hectáreas de residuos".



La concentración, que ha durado más de una hora, ha transcurrido sin incidentes y ha estado amenizada por el grupo de batucada Santuka de Fuego.



Ha finalizado con una canción protesta compuesta por la plataforma para la ocasión.