Exigen retirar el nombre de un ministro franquista de un instituto de Lorca

La asociación memorialista estatal Archivo Guerra Civil y Exilio (AGE), junto a diferentes agentes políticos y civiles de la sociedad lorquina, exigen la retirada del nombre del ministro franquista José Ibáñez Martínez al Instituto de Secundaria de Lorca.

"Tras perseguir implacablemente a decenas de miles de maestros y profesores con trágicos resultados, hundió al mundo de la Cultura española en una de las páginas más decadentes a de su historia", han resaltado los promotores sobre la figura del ministro de educación de la dictadura franquista que da nombre al instituto.

La petición se apoya en la aplicación del artículo 15.1 de la Ley de la Memoria Histórica, que exige la eliminación de los símbolos de exaltación del franquismo y de cuanto suponga menosprecio o humillación para sus víctimas.

Desde AGE consideran que la sustitución de la actual denominación por otra "consensuada" por los agentes sociales afectados, "no debería ser una cuestión de 'derechas' o de 'izquierdas'". De esta forma, han indicado que los nombre de los centro púbicos de Educación deberían servir para "honrar a los que nos honraron, y no al revés".

Esta no es la primera vez que se promueve la retirada del nombre en el instituto de secundaria. Entre 2006 y 2008 tuvo lugar una campaña en Lorca pidiendo que se cambiara el nombre del ministro franquista. Una iniciativa que, en palabras del delegado regional de AGE, Floren Dimas Balsalobre, no fructificó debido a la "falta de implicación de los agentes públicos y políticos que debían hacerlo. Ninguno quizo saber nada". De hecho, la situación se denunció ante Juzgado y fue archivada dado que la ley en la que se amparaban, la 52/2007 de Memoria Histórica, no es imperativa en cuanto a la exigencia de poder retirar la simbología franquista.

"Los tiempos han cambiado y la población tiene una percepción más completa de lo que representó esta figura y el franquismo para España. Además de la necesidad de cumplir las leyes, sobre todo desde la instituciones públicas", ha señalado Floren Dimas Balsalobre.

Además, la iniciativa ha conseguido el apoyo de diferentes partidos. A nivel regional, la secretaria de Memoria Histórica del PSOE, Toñi Méndez Espejo ha confirmado su asistencia a la convocatoria. También ha recibido el apoyo de los grupos del municipio lorquino de Izquierda Unida, Podemos, Ciudadanos y PSOE. "Tal vez nos da la sorpresa el PP, pero lo dudo", ha criticado el delegado regional de AGE.

Desde la asociación señalan que la construcción de este instituto realizada durante el mandato de Ibáñez Martín fue una "coartada" para continuar con su denominación, que oculta "que se aprovechó de un proyecto republicano ya redactado, interrumpido por la sublevación de los correligionarios de Ibáñez Martín".

Para canalizar sus demandas, AGE y diferentes organizaciones políticas y civiles han convocado a los ciudadanos del municipio el miércoles 31 de enero, a las 19:30 h, frente a la Cafetería de la Estación de Autobuses de Lorca, con el objetivo de crear la "Plataforma para el cambio de denominación del IES Ibáñez Martínez".

Para la creación de la Plataforma, se procederá a la redacción de un acta fundacional y a la constitución de una coordinadora, así como a la presentación y recogida de propuestas para esta campaña.