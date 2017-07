Puerto Gallego, en un limbo legal tras la absolución de sus concejales

La causa por la que estaba imputada la exdiputada socialista Puerto Gallego (PSOE) por distintas actuaciones durante su mandato al frente del Ayuntamiento de Santoña y por la que decidió entregar su acta en el Congreso, ha sido archivada y sus ocho concejales del equipo de Gobierno municipal, investigados por el mismo caso, han quedado absueltos.

No obstante, su situación se mantiene en una incógnita que ni ella misma es capaz de resolver. En septiembre del pasado año, el Tribunal Supremo abrió causa contra la entonces diputada socialista, por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa relacionado con el fraccionamiento de contratos en el Consistorio de Santoña, donde gobernó entre los años 2003 y 2009.

Por el mismo caso, un año antes, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Santoña imputó a ocho ediles de la Junta de Gobierno local, mismo órgano que ahora ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa. Sin embargo, la investigación contra Gallego correspondía al Alto Tribunal dada su condición de aforada en aquel momento.

Después conocer su imputación por el Supremo, decidió dejar su escaño asegurando que tenía "la conciencia muy tranquila", que los hechos por los que se la imputaban "no constituyen ningún delito" y que "no tenía nada que ocultar". Así pues, tras su dimisión en septiembre de 2016 perdió su condición de aforada y, de esta forma, su caso debería haber retornado del Supremo al juzgado de Santoña.

Sin embargo, no parece que sea así. Y es que en el auto de sobreseimiento, consultado por eldiario.es, aparecen nombrados y absueltos los ocho concejales en el apartado de 'denunciados', pero no consta la exdiputada socialista.

Este medio se ha puesto en contacto con Gallego para conocer su situación de primera mano y, según afirma, "no sé cuál es". Asegura que tiene que hablar con su abogada puesto que desde que dimitiera en septiembre, "no he tenido conocimiento de nada más" sobre este tema hasta el auto del Juzgado de Santoña en el que no aparece como absuelta.

Este panorama evidencia un vacío legal y deja sin despejar la incógnita de si el desenlace de la causa de Puerto Gallego será el mismo que el de sus compañeros en el Ayuntamiento."No estoy aforada y sobre mis compañeros que estaban imputados ha habido un sobreseimiento, es una situación complicada", reconoce.