Educación idea una fórmula para que el retraso en los presupuestos no afecte a la convocatoria de oposiciones

El director general de Personal Docente y Ordenación Académica de la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria, César de Cos, y los representantes de la Junta de Personal Docente han mantenido este jueves una reunión para comenzar a analizar la oferta de empleo público del próximo año. El encuentro ha sido el pistoletazo de salida a una negociación que se prevé larga y compleja debido, entre otros motivos, a la incertidumbre política actual y la consecuencia que ello tiene en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2018, fundamentales aunque no determinantes para poder convocar oposiciones.

Y es que la Consejería ha planteado a los sindicatos una alternativa para poder llevar a cabo la oferta de empleo docente de 2018, que prevé 352 plazas en Secundaria, independientemente de que el Gobierno central siga posponiendo en el Congreso la tramitación de las cuentas en base a la convulsa situación en Cataluña.

Según ha explicado Cos a este diario, la jugada consistiría en convocar las 187 plazas de maestros que estaban previstas para este año y traspasar provisionalmente buena parte de ellas -unas 130- a la oferta de Educación Secundaria. Una vez aprobados los presupuestos del año siguiente, se haría una nueva convocatoria de empleo y las plazas retornarían a Primaria.

"De esta forma conseguimos que los opositores de Secundaria no se vean afectados por los Presupuestos Generales del Estado y, al mismo tiempo, garantizamos que los maestros tampoco pierdan sus plazas, ya que las recuperarían en todo caso", apunta este alto cargo del departamento de Educación, que no obstante subraya que se trata de una fórmula que se ha previsto por si se retrasan los presupuestos aunque "esperamos que no sea necesaria".

Así, una de las cuestiones que más avanzadas están -y casi la única porque ha sido una reunión "más técnica que política"- es convocar próximamente las 187 plazas de maestro previstas para este verano pero que, finalmente, no salieron debido precisamente al retraso en la aprobación de las cuentas del Estado de 2017, las cuales no entraron en vigor hasta el mes de marzo. Con ello, esas plazas no se pierden, sino que se acumulan para la próxima convocatoria de este cuerpo, prevista inicialmente para 2019.

352 plazas de Secundaria

En cuanto a la oferta de Secundaria, tal y como adelantó eldiario.es, la Consejería que dirige Francisco Fernández Mañanes ha planteado a la Junta de Personal Docente -formada por STEC, CCOO, UGT y ANPE- una primera propuesta que contempla sacar 352 plazas de 17 especialidades distintas, más otras 66 para Formación Profesional.

Para cuantificar el número de plazas y el reparto por especialidades, Cos señala que la Consejería ha primado las asignaturas en las que se necesita mayor número de profesorado, "en algunos casos de forma urgente", así como que haya una coincidencia importante en las materias con las comunidades cercanas para evitar el efecto llamada.

Por su parte, los sindicatos han reclamado "algunos datos" que no estaban en la documentación facilitada y que consideran relevantes para poder valorar en profundidad la propuesta, entre ellos las tasas de reposición conforme al acuerdo firmado en Madrid por CCOO, UGT y CSIF para la reducción progresiva de interinos en el empleo público. No obstante, avanzan que "no va a ser sencillo" clarificar la oferta y prevén que la negociación se alargará hasta diciembre.

Finalmente, el director general de Personal Docente ha reiterado que la oferta de empleo del próximo año "va a ser buena y va a permitir reducir en parte la alta tasa de interidad que tenemos en nuestra comunidad autónoma". Igualmente, ha recalcado la primera propuesta elaborada por la Consejería está "abierta a la negociación, como no podía ser de otra manera" y ha manifestado su deseo de alcanzar un acuerdo "en base al diálogo".