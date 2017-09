El PRC registra una moción para paralizar el Metro-TUS

Para el portavoz de los regionalistas, José María Fuentes-Pila, con este proyecto el equipo de Gobierno (PP) ha "empezado la casa por el tejado", con una inversión de seis millones de euros, que, "en el mejor de los casos", servirá sólo para ahorrar tres minutos en el trayecto completo entre Valdecilla y El Sardinero. "Y como muchos usuarios tendrán que hacer trasbordo, tardarán incluso más", sostiene el edil.

Para el regionalista, el "caos" generado este verano en la ciudad, "el peor de la historia" en lo referente a la movilidad, es "la prueba definitiva" de que este proyecto es "un error desde el principio".

El "desproporcionado coste para un hipotético mínimo ahorro en tiempo", la supresión de "cientos" de aparcamientos, el hecho de que no se facilite la reducción del número de vehículos que entran a la ciudad y la "potencial peligrosidad" por los trenzados que se generará en rotondas constituyen las principales críticas a un proyecto al que los regionalistas se han opuesto "desde el inicio".

"No se planifica, no se cuenta con nadie, no entiende la movilidad como algo global, no se ofrecen alternativas reales al coche como aparcamientos disuasorios y autobuses lanzaderas, simplemente se gastan seis millones de euros, construyen dos mamotretos y listo", ha lamentado el concejal.

Por ello, Fuentes-Pila tratará de recabar el apoyo de la mayoría del Pleno para "parar este despropósito" y comenzar a iniciar un camino "sensato y consensuado" hacia una mejor política de movilidad en la ciudad.

"Pese a las dimensiones y la población de Santander, la ciudad tiene problemas de tráfico homologables a los de las grandes ciudades", ha afirmado el regionalista, extremo que evidencia que "algo hay que hacer, pero desde luego no gastarte seis millones para crear más problemas".