UC participa en proyecto para estandarizar nanopartículas de óxido de hierro en medicina

Las nanopartículas de óxidos de hierro se utilizan habitualmente como agentes de contraste en la realización de resonancias magnéticas nucleares, precisamente, por su inocuidad sobre el cuerpo humano. Profundizar y estandarizar su uso más allá de las normas utilizadas hoy en día en la Unión Europea ha sido el objetivo del proyecto europeo Nanomag, en el que ha participado el grupo de investigación en Magnetismo de la Materia de la Universidad de Cantabria (UC).

Entre los logros de este proyecto europeo, que ha contado con un presupuesto de 11,5 millones, figuran una patente, unos 70 artículos científicos, 3 de ellos hasta la fecha con investigadores de la UC como primeros firmantes y una mucho más estrecha colaboración entre algunos de los principales expertos europeos en el ámbito que está abriendo nuevas oportunidades de colaboración.

El proyecto, en el que han participado 18 entidades, también ha concluido con la expectativa de un nuevo proyecto europeo que dé continuidad al trabajo desarrollado en estos cuatro años pero, especialmente, el establecimiento de normas básicas para la estandarización de nanopartículas de óxido de hierro de uso médico, según informa la UC en nota de prensa.

En la Universidad de Cantabria, y dirigidos por Luis Fernández Barquín, responsable del grupo de investigación de Magnetismo de la Materia, han trabajado los investigadores postdoctorales David González Alonso y Philipp Bender, contratados con cargo al proyecto, y los profesores José I. Espeso, I. de Pedro y Jesús Rodríguez, del Departamento de Ciencias de la Tierra y Física de la Materia Condensada (CITIMAC).

El carácter multidisciplinar que identifica a proyectos como Nanomag ha facilitado el desarrollo de técnicas a base de inyectar nanopartículas magnéticas que pueden ser utilizadas en la hipertermia oncológica al aumentar la temperatura local y destruir selectivamente las células cancerígenas.

En este contexto, el artículo "On the 'centre of gravity' method for measuring the composition of magnetite/maghemite mixtures, or the stoichiometry of magnetite-maghemite solid solutions, via 57Fe Mössbauer spectroscopy", publicado en Journal of Physics D: Applied Physics, firmado, entre otros por David González Alonso y José I. Espeso, se propone un método nuevo para analizar la naturaleza de las nanopartículas magnéticas de óxidos de hierro. El trabajo ha sido recogido como artículo destacado, de hecho, por la European Physical Society en el último número de su revista Europhysics News.

El proyecto ha logrado desarrollar, además, unas nanopartículas más adecuadas para la hipertermia: "Una de las empresas del consorcio ha comenzado a comercializar las que han denominado "nanoflores", óxidos de hierro que tienen una respuesta destacada para la hipertermia", según señala Fernández Barquín.

Nanomag ha establecido las bases para la estandarización de las nanopartículas, ha tejido también redes entre algunos de los principales expertos en Europa en este ámbito y ha abierto, en definitiva, nuevos campos de trabajo, para lograr que las técnicas médicas en las que se utilizan estas partículas sean más efectivas, a la vez que más homogéneas entre los diferentes países europeos.