Podemos, único partido que vota a favor de declarar a Trillo persona non grata

Podemos ha sido el único partido que este lunes ha votado a favor en el Parlamento de Cantabria de declarar al exministro de Defensa, Federico Trillo (PP), persona non grata en la comunidad autónoma por su gestión del accidente del Yak-42, en el que murieron 75 personas -62 militares españoles, 12 tripulantes ucranianos y un bielorruso-. La iniciativa, que fue presentada por la formación morada a petición de los familiares de las víctimas, no ha sido respalda por ninguna otra fuerza política y, por tanto, no ha salido adelante.

La coalición de Gobierno -formada por el PRC de Revilla y el PSOE- y los dos diputados de Ciudadanos, que se han abstenido, presentaron una enmienda de sustitución, que Podemos no ha aceptado ya que no contaba con el visto bueno de los familiares ya que en ella no se hacía mención alguna a Trillo, según ha expuesto el diputado 'podemita' Alberto Bolado.

Este texto alternativo propuesto por estos tres partidos que ya se unieron hace un mes para aprobar los presupuestos regionales, condenaba la gestión del Gobierno de José María Aznar y pedía al Ejecutivo central que reconociera públicamente y homenajeara a los tres militares cántabros fallecidos.

El representante de Podemos, que en su intervención en defensa de la proposición no de ley ha leído una carta de los familiares de las víctimas, ha tachado de "acto de cobardía disfrazado de barniz de rigor jurídico" la decisión del resto de la Cámara.

Bolado ha subrayado que ese accidente "no debió suceder jamás" y en este sentido ha criticado con dureza la "cadena de errores" cometidos por el entonces titular de Defensa, entre los que ha citado las "prisas" en la idefentificación de los cádaveres, el haber ignorado hasta 14 advertencias en torno a la falta de seguridad de los aviones o que su contratación se relegara hasta en cinco subcontratas.

Además, ha lamentado que "a día de hoy -14 años después- no se ha hecho justicia" y que el principal responsable fuera nombrado embajador de España en Londres, cargo al que finalmente tuvo que renunciar tras el demoledor informe del Consejo de Estado.

El tripartito, de la mano

PRC, PSOE y Ciudadanos han coincidido en señalar que el accidente se podía haber evitado y que su gestión fue nefasta, pero no han apoyado la iniciativa porque consideran que no está dentro de las competencias del Parlamento autonómico y, además, no iba a suponer "ningún problema al señor Trillo" ni va a aportar "nada" a los familiares de las víctimas, según ha argumentado el portavoz regionalista, Pedro Hernando.

"La postura de mi grupo es clara pero lo que se pide no tiene sentido. La declaración de persona non grata, cosa que no ha sucedido nunca en Cantabria, no es posible", ha inicido Hernando, que no obstante ha criticado la "arrogancia" del dirigente del PP, el "descaro" de Rajoy y el "trato imperdonable" del Ministerio a los familiares.

Por su parte, el socialista Guillermo del Corral, tras manifestar su homenaje póstumo a los fallecidos, ha lamentado que no haya habido una postura unánime en la Cámara "como se merece" debido, a su juicio, por el "afán de protagonismo" de Podemos y por "la negativa del PP a aceptar esta condena".

Sobre esto último, ha apostillado que ello evidencia que la petición de perdón de la actual ministra de Defensa -María Dolores de Cospedal- y la puesta de perfil de Rajoy "es un calculado postureo".

Rubén Gómez, portavoz de Ciudadanos, ha recordado que su partido no es "partidario" de este tipo de declaraciones que "pretenden desviar la atención" y que "no tienen efectos jurídicos", por lo que, según ha enfatizado, sería "una expresión de rechazo sin ningún tipo de consecuencias".

Para el PP, una "cacería personal"

En el PP, que ha sido el único partido que ha votado en contra, Luis Carlos Albalá ha manifestado su "absoluto reconocimiento a las víctimas de aquella tragedia", su "solidaridad con todos sus familiares" y su "total adehesión a cualquier reconocimiento a los fallecidos", pero rechaza la iniciativa porque "enturbia la realidad y no es la labor del Parlamento".

El diputado popular, que ha hecho suyas las declaraciones de Cospedal "ratificadas por Rajoy", cree que la proposición de Podemos es "partidista" y "pretende retorcer algo ya juzgado, condenado y sentenciado". Y además es una "cacería personal" a Trillo que "representa lo peor de la política", ha manifestado.

Miguel Ángel Revilla, líder del PRC, en el Parlamento de Cantabria. | ROMÁN GARCÍA

"Huecas argumentaciones"

Antes de proceder a la votación, durante el turno de réplica, Bolado ha criticado las "huecas argumentaciones" del resto de partidos y, tal y como ya había hecho en su exposición inicial, ha subrayado que "el ámbito de la propuesta no es jurídico" sino "puramente simbólico".

"Podían haber sido más valientes y haber apoyado una iniciativa que lo único que pretende es dejar patente que en nuestra tierra no es bien recibida ninguna persona pública que lo que hace es pisotear la dignidad, la humanidad y la justicia", ha sentenciado.