Los sindicatos de Sistemas Britor seguirán con las movilizaciones hasta que se actualice su salario y su convenio

Así lo ha manifestado Rosana Puente, presidenta del comité de empresa de Sistemas Britor (7 delegados de UGT y 2 de CCOO), en la segunda concentración de protesta convocada entre la salida y la entrada de los turnos de trabajo de la mañana y de la tarde (una veintena de trabajadores en cada uno de ellos).

Puente ha explicado que el comité de empresa se reunirá en los próximos días para estudiar un nuevo calendario de movilizaciones, previsiblemente paradas de producción, porque "la empresa no da señales de vida y cuando lo ha hecho es para decirnos no a todo".

La sindicalista ha expuesto que los trabajadores han perdido casi un 6% de poder adquisitivo en los siete últimos años y ahora, que el incremento salarial está fijado por un convenio colectivo sectorial estatal ya actualizado, "la empresa tampoco nos lo quiere aplicar del todo porque no nos lo incrementaron el año pasado (el convenio estatal estipulaba un 0,8%) y este año lo suben una décima menos".

"No es admisible que la empresa no quiera hablar de subidas salariales ni de cualquier otro aspecto relacionado con el convenio colectivo", ha subrayado la presidenta del comité, que ha precisado que el convenio no se actualiza desde el año 2006.

Puente ha criticado que hace años la propia empresa anunció que iba a modificar el convenio colectivo porque "no le gustaba y quería rebajar algunas condiciones laborales, sociales y económicas, aunque ahora les parece estupendo porque no quieren ni oír hablar de cambiarlo".