El Ayuntamiento de Bilbao constata el "correcto" estado sanitario de los puestos de la feria de Santo Tomás

El Área de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Bilbao ha constatado este miércoles por la mañana el "muy correcto" estado, en general, de los 300 puestos de la feria de Santo Tomás desde el punto de vista sanitario y también de consumo. Sus responsables han asegurado que las "pequeñas deficiencias" que cada año se registran se dan, fundamentalmente, entre expositores nuevos y que "no son de una trascendencia sanitaria".

Se trata, según ha explicado la veterinaria jefa del negociado de Inspección de Mercados, Miren Karmele Garai, de "cosas que apuntamos, que notificamos a la organización, y al propio y interesado, y que vemos corregidas al año siguiente". Además, ha hecho hincapié en que "cada vez hay menos incidencias".

Acompañada de la concejala de Salud y Consumo, Yolanda Díez, Garai ha realizado la inspección sanitaria de la Txosna de Xabier Magalarte, donde la propia Díez ha subrayado que el Ayuntamiento de Bilbao pretende garantizar que se cumplan las ordenanzas vigentes y, sobre todo, "la salud de las personas consumidoras hoy en este recinto del Arenal".

La responsable de Inspección ha precisado que, previamente a la celebración de la feria, todo establecimiento tiene que presentar una memoria sanitaria que los responsables municipales revisión para ver si hay alguna deficiencia que pueda ser corregida de base. Garai ha recordado que hay unas normas en la ordenanza que marcan cómo tienen que ser las instalaciones en función de a que actividad se dedique.

Tras esta labor de previa de repaso de la documentación, llega el trabajo de campo que lleva a cabo un equipo de cuatro veterinarios desde la primera hora de la mañana de este miércoles de feria de Santo Tomás.

"Se miran todos los puestos, pero se incide más en aquellos que tienen mayor riesgo, como es el caso de las txosnas y de la venta de chacina al kilo", ha indicado Garai, mientras que "en los de hortalizas pasamos para que la exposición sea correcta y haya un listado de precios", pero, "fundamentalmente se pasa más por los que tienen mayor riesgo".

Durante esa revisión 'in situ', en primer lugar, los inspectores municipales vigilan que los puestos tengan todas las facturas y presenten los carnés de manipuladores de alimentos. Después, se revisan las instalaciones comprobando las superficies de manipulación de alimentos, si se dispone de agua corriente, que en el caso de las txosnas es obligatorio, que los puntos de agua corriente estén bien ubicados, que todo el producto venga bien etiquetado, etc.

Se trata, en palabras de Garai, de "una inspección alimentaria como la que se podría llevar a cabo en cualquier establecimiento de Bilbao", si bien ha reconocido que este tipo de puestos "están sujetos a una serie de excepciones con respecto a un establecimiento fijo".

INSPECCIÓN EN 300 PUESTOS

El trabajo de este equipo de inspectores ha comenzado este miércoles a las ocho de la mañana. A esa hora han llevado a cabo una "primera vuelta" por los cerca de 300 puestos instalados este año en el mercado de Santo Tomás.

"Intentamos acabar lo antes posible porque, luego, se dificulta mucho la inspección por el aforo", ha explicado Garai, quien precisa que, si en esa ronda se encuentra alguna "incidencia importante" en alguno de los puestos, posteriormente, "volvemos a pasar por ellos y damos una pequeña vuelta otra vez para ver que todo está como al inicio".

La concejala de salud y Consumo ha apelado a la "responsabilidad individual" para que la ciudadanía no consuma productos en puestos de comida ambulante sin autorización y ha recordado que la Policía Municipal tiene orden de retirarlos. "No tienen ningún registro sanitario" por lo que la ciudadanía "no sabe lo que va a comer", ha advertido.