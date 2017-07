Los comerciantes bilbaínos creen que las rebajas mantienen su "atractivo" y prevén un aumento de ventas para este año

En declaraciones a Europa Press, el gerente de la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo de Bilbao, Jon Aldeiturriaga, ha afirmado que el que "peor sale" con la liberalización es el consumidor, "ya que al final termina despistado sobre el producto, y es algo que puede generar desconfianza hacia el comerciante, en general". "Esta iniciativa (la liberalización de fechas de rebajas) ha sido una irresponsabilidad por parte del Gobierno central", ha asegurado.

Además, ha expresado que la palabra rebajas "aún tiene un gran arraigo y atractivo. Este sábado, y la semana que viene, sobre todo, se verá una gran animación en las calles y las tiendas". "El comerciante, a cuenta de la crisis, ha acotado muchos sus compras, por lo que sus stocks se rompen antes. Por eso, aunque como consumidor hay que tener la cabeza fría, no dejaría pasar muchos días para comprar aquello que me interese porque calculo que tras las diez primeras jornadas empezarán a faltar tallas y colores", ha explicado.

Por su parte, el gerente de BilbaoCentro, Jorge Aio, también ha afirmado que las rebajas mantienen su atractivo, "aunque no se pueden comparar con las de hace bastantes años, por el descenso en el consumo y la existencia de otras promociones, que provocan que el consumidor esté más relajado, se lo tome con más calma y haya más goteo en las tiendas", ha subrayado.

CRECIMIENTO LEJOS DE CIFRAS ANTERIORES

Por otra parte, Aldeiturriaga ha señalado que hasta el momento, "2017 no ha sido un año para echar cohetes", dentro de una tendencia que se mantiene desde los últimos años. "Sin embargo, aunque no ha existido continuidad, la temporada va a mejor. Estamos remontando desde muy abajo, e igual queremos salir muy rápido de ahí", ha añadido.

En la misma línea, Aio ha reconocido que esta temporada "va algo mejor que la del año pasado, con una pequeña subida", y se ha beneficiado además de un tiempo "más benigno" para el comercio local que el de la primavera de 2016. "Las ventas han tenido picos interesantes, más vinculados al mes de mayo, cuando las familias se han despegado de gastos importantes como los de Semana Santa. Percibimos que el cliente se mantiene muy vinculado al precio", ha apuntado.

Para el gerente de la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo de Bilbao, "abril ha sido un mes muy bueno, mayo no ha estado mal y en junio se ha apreciado que la gente estaba a la espera de las rebajas". "Depende de con quién hables te comentará una cosa u otra, no se trata de algo uniforme. Lo que está claro es que el sector del comercio no ha salido de la crisis aún. El tono del consumo todavía no se ha recuperado", ha incidido.

Del mismo modo, el gerente de BilbaoCentro ha dicho que la temporada pasada fue "muy trabada, y ésta se espera que sea mejor", pese a que "habrá que tirar del consumo con iniciativas de promoción y ciudad".

En cuanto a una posible previsión para este año, Aldeiturriaga ha estimado que las ventas en el comercio local "van a crecer, pero no serán aumentos de dos dígitos. De hecho, me doy por satisfecho con crecer por encima del IPC, incluso con crecer. Eso sí, no va a ser una mejoría uniforme, dependerá del barrio en cuestión". "Estamos en el inicio de un cambio de ciclo y tenemos que ser capaces de influir para que ese ciclo dure", ha manifestado.

Por su parte, Aio ha vaticinado que, "aunque seguiremos muy lejos de cifras anteriores, esperamos mantener de aquí a final de año una pequeña escalada superior al IPC".