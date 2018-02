La directora de EiTB esquiva a la oposición y no aclara su imputación en la investigación del fraude de la SGAE

El 20 de junio, la UDEV de la Policía Nacional (no confundir con la UDEF), acudió a la sede de ETB como a la de TVE y a las de otras televisiones autonómicas. Se investigaba por orden de la Audiencia Nacional un posible fraude en la programación de música de madrugada para, aparentemente, engordar los ingresos en concepto de derechos de autor de algunos miembros de la Sociedad General de Autores de España (SGAE). Días después -en una fecha indeterminada- la Policía citó a la directora general de EiTB, Maite Iturbe, a declarar para aclarar los vínculos de la cadena vasca con los implicados, extremo no notificado al Consejo de Administración de julio que analizó este asunto y que se celebró el día 18. Se acogió a su derecho a no declarar, prerrogativa sólo prevista para los investigados. El 20 de julio, la Comisión de Ética del Gobierno dictaminó que no había motivos para que este asunto supusiera el cese de Iturbe, al menos hasta que no haya juicio, y puntualizó que incluso no estaba claro si era una una imputada en la causa o una simple testigo. El 5 de febrero, en el Parlamento, Iturbe ha confirmado que acudió a comisaría "como investigada" y no como testigo, si bien no ha respondido a las preguntas concretas de la oposición sobre los delitos de los que se le acusa.

La parlamentaria del PP y consejera en EiTB Nerea Llanos había solicitado hace varios meses la comparecencia de Iturbe para que ofreciera explicaciones sobre su citación, revelada en agosto por eldiarionorte.es. La comisión de control a EiTB se ha reunido ahora, medio año después de la petición de la oposición, y ha dejado insatisfechos a muchos de los portavoces por la ausencia de concreciones, según han denunciado en la propia Cámara.

Iturbe, en la sesión parlamentaria, apenas se ha salido del guion y ha leído varios folios que traía preparados sobre este asunto tras una advertencia inicial de que no iba a "entrar" ni en "temas no probados" ni en "informaciones poco fiables". De hecho, ha esquivado algunas preguntas directas sobre los hechos. Sobre el fondo de la cuestión, y en la línea del comunicado emitido aquel 20 de junio, "el objeto de investigación no es EiTB" y "es falso" que la Policía Nacional "registrase" la sede de Bilbao o "interrogase a los trabajadores". Los agentes, en calidad de "Policía Judicial", "sólo fueron a entregar un requerimiento". Según Iturbe, en apenas "48 horas", la Audiencia Nacional ya disponía de toda la información requerida a la radiotelevisión vasca.

El contrato con DeTena Music y el dardo a Surio

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno investiga si afiliados concretos de la SGAE, valiéndose de testaferros, registraban piezas musicales a su nombre -en algunos casos pequeños arreglos de originales de poca calidad- para cobrar derechos de autor. El negocio consistía en que muchas cadenas, a modo de rueda y durante varias horas, emitían esas producciones en horario de madrugada, con lo que maximizaban los beneficios. Inicialmente, este presunto fraude a gran escala se tipificó como organización criminal, falsedad y delitos contra la propiedad intelectual. Uno de los puntos clave de la instrucción judicial son los vínculos de los artistas con los programadores.

Iturbe ha explicado que uno de los implicados en el caso, Rafael de Tena -conocido productor y hermano de Manolo Tena- era la persona que tenía contratada EiTB para la gestión del programa Musika Gaua, que ocupaba con "jazz y música clásica" las madrugadas de ETB1 y ETB2. Según el auto del juez Moreno, De Tena "m antiene fuertes contactos en varias televisiones que emiten sus repertorios como contraprestación de la cesión de derechos de obras y tratos de favor que por referencias consistentes se basan en el soborno”. A su nombre y de sus socios se registraron la friolera de 20.000 piezas musicales en apenas seis años, las cuales luego le reportaban 'royalties'.

Iturbe ha señalado que la llegada de De Tena Music -así se llama la productora- a EiTB "corresponde a una etapa previa" a su nombramiento como directora general. Ha apuntado al "anterior equipo" de Alberto Surio, propuesto durante el mandato del socialista Patxi López, aunque ha reconocido que comparte la necesidad de que existiera un espacio de ese tipo porque "si no habría repeticiones o teletienda" en esa franja nocturna de baja audiencia. No obstante, ha puntualizado que en marzo de 2017 -"tres meses antes" de que se pinchase la rueda- ella ya había planteado "finalizar" el contrato con esta compañía "el 30 de junio".

Es más, ha asegurado que unos días antes de esa fecha, con motivo de la apertura de la investigación, ya dio la orden de eliminar Musika Gaua. Ahora ETB1 programa reposiciones de su serie señera, 'Goenkale', y ETB2 tira de la redifusión de 'El programa de Klaudio' y de 'Vaya Semanita'.

La directora general de EiTB ha insistido en que "la actuación [del ente público] es legal" porque "los contratos con DeTena son legales". Ha señalado, asimismo, que la radiotelevisión autonómica está al día de los pagos a la SGAE por derechos de autor (16 millones de euros entre 2010 y 2015 minorados con los 2,4 recibidos por creaciones de la casa).

El representante del PNV en la comisión de control a EiTB, Juan Carlos Ramírez Escudero, ha reforzado el mensaje de Iturbe y ha insistido en que "nadie de ETB ha intervenido en la selección musicial de Musika Gaua". "Es un tema 100% de la SGAE. Es una guerra en Madrid entre músicos y músicos. Es una guerra que no tiene nada que ver con EiTB", ha señalado el parlamentario nacionalista, que ha añadido que ha sido la "competencia" entre cadenas la que ha forzado a la vasca a "llenar" la franja nocturna con este tipo de contenidos.

Sin respuesta al PP y quejas de Elkarrekin Podemos

Más allá de esta explicación que Iturbe traía por escrito, la oposición no ha logrado más detalles sobre el caso. Llanos ha intentado sin éxito conocer los delitos concretos que se le imputan a la directora general o el recorrido judicial del asunto desde que se acogió a su derecho a no declarar, dado que mostró a la Policía Nacional su voluntad de cooperar con la investigación. La representante del PP ha preguntado también si EiTB mantiene más relaciones contractuales con DeTena, de nuevo sin éxito. En su momento, fuentes del Gobierno vasco explicaron a este periódico que la citación Iturbe podría guardar relación a que es ella la que firma determinados pagos a la SGAE.

Desde la bancada de Elkarrekin Podemos, Eukene Arana ha reclamado autocrítica a la dirección de EiTB porque el fraude de la presunta trama de la SGAE "si se ha lucrado ha sido a costa del dinero de los ciudadanos". "Puede rozar la corrupción este tema", ha señalado Arana, que ha planteado que se apueste por "formatos musicales de otras características".

Se de la circunstancia de que Elkarrekin Podemos también había propuesto otra comparecencia de Iturbe para la misma sesión, así como la del director de ETB, Eduardo Barinaga. La coalición quería de Iturbe explicaciones sobre las contrataciones en "fraude de ley" y las investigaciones abiertas por la Inspección de Trabajo, mientras que se había requerido a Barinaga para que explicase la política de selección de productoras para la elaboración de programas de televisión. Una de las más contratadas es Baleuko, de la que era responsable el propio Barinaga.

En ambas comparecencias, sustanciadas antes de la relativa a la SGAE, la oposición ha criticado también la ausencia de respuestas por parte de los dos máximos responsables del ente público. “Incumplen su obligación de rendir cuentas en la omisión de control”, ha criticado Arana. El portavoz de la coalición de Podemos, IU y Equo ha mostrado formalmente su malestar al comprobar que el director de ETB “eludía” responder a las cuestiones que le había trasladado.