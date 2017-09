La reivindicación de la mujer cineasta y de la humanidad en Europa centran la gala inaugural del festival

Aki Kaurismäki recoge el Premio Fipresci: "Europa ya no es Europa, damos la espalda a los seres humanos"

La gala inaugural del Festival de San Sebastián ha dado el pistoletazo de salida a la 65 edición con un acto en el que ha destacado la reivindicación de la mujer cineasta y la denuncia de la pérdida de humanidad en Europa, tal y como ha señalado el director Aki Kaurismäki tras recoger el Premio Fipresci.

Las actrices Leticia Dolera y Anne Igartiburu han sido las encargadas de conducir esta gala, que se ha celebrado a partir de las 21.00 horas, y en la que algunos de los cineastas que forman parte de la programación del festival han presentado las películas y proyectos.

A continuación, se ha proyectado la película que inaugura el festival: 'Inmersión', dirigida por el cineasta alemán Wim Wenders y protagonizada por Alici Vikander y James McAvoy, con la que el cineasta compite en Sección Oficial.

"Europa ya no es Europa. Damos la espalda a los seres humanos, lo que significa que no somos humanos, y eso no debería ser así", ha señalado el cineasta finlandés tras recoger el galardón con el que los miembros de la Federación Internacional de Críticos de Cine han reconocido su filme 'El otro lado de la esperanza' como mejor película del año.

La gala ha arrancado con la entrega de este premio, que en palabras de Kaurismäki supone "un honor" puesto que lo otorga "gente a la que afortunadamente le gusta el cine".

"Deberían honrar al cine porque el cine es cine, y el cine es cine, algo con lo que se podría no estar de acuerdo, incluso yo, que estoy en desacuerdo con todo", ha señalado en su habitual tono irónico.

Otra de las presencias destacadas esta noche ha sido la de John Malkovich, presidente del jurado de la Sección Oficial, quien ha aparecido en el escenario junto al resto de miembros y ha manifestado estar "encantado" por volver a San Sebastián. Además, ha señalado que espera tener la "oportunidad" de acudir "en próximas ocasiones".

Ruben östlund, director de 'The Square' (Palma de Oro en Cannes), película encargada de inaugurar la sección Zabaltegi, ha sido otro de los protagonistas en esta gala, a la que ha acudido poco después de presentar la primera proyección de su película en el festival.

El director Wim Wenders, acompañado de los actores de su cinta Alicia Vikander y Celyn Jones, ha puesto el broche de esta gala con un mensaje en español: "Es un placer estar de vuelta en San Sebastián".

Uno de los momentos más aplaudidos ha sido cuando la presentadora Anne Igartiburu ha pedido al público que piense en sus tres directores favoritos. A continuación, ha pedido levantar la mano a aquellas personas que han pensado en tres hombres, que ha supuesto la mayor parte de las butacas de la sala principal del Kursaal.

"Es importante que la mujer aporte y comparta su visión", ha señalado la presentadora, para dar paso a la cineasta Carla Simón, directora de 'Verano 1993' -película seleccionada para representar a España en los Oscar--, quien ha presentado el Premio TVE-Otra Mirada.