Ciudadanos cuestiona la colaboración del Gobierno de Cifuentes con la Justicia

En el Pleno de este jueves, Aguado ha hecho alusión a un informe de 45 páginas fechado el 11 de mayo de 2017 de la Fiscalía Anticorrupción donde explica los motivos por los que ordenó siete "registros" en dependencias de la Comunidad de Madrid relacionados Nuevo Arpegio, empresa investigada en Púnica.

Aguado ha señalado que la Fiscalía Anticorrupción considera que los dirigentes del PP "siguen autoprotegiéndose", ya que el informe señala que "existe todavía una cierta autoprotección sobre aquellos que han ejercido funciones públicas en la Comunidad de Madrid y orgánicas en el partido regional".

Asimismo, ha destacado que la Fiscalía Anticorrupción reconoce y conoce "las dificultades para obtener información fiable de la Comunidad de Madrid", al tiempo que indica que se han encontrado "inconsistencia y carencias" en la documentación aportada que les lleva a pensar que existe más.

"Mientras ustedes dicen que colaboran con la Justicia, la Justicia dice de ustedes que la información que facilitan no es fiable y que su colaboración no es espontánea ni leal", ha afirmado Aguado, quien ha señalado la necesidad de que Cifuentes se replantee sus prioridades, porque "un presidente regional no puede tener como prioridad proteger a los suyos, proteger a su partido, y poner palos en la rueda a la Justicia".

Según Aguado, "un presidente regional tiene que tener como prioridades colaborar con la Justicia y luchar contra la corrupción, le pese a quien le pese y caiga quien caiga".

Por su parte, Cifuentes ha aseverado que la actitud de su Gobierno hacia la Justicia es de "total y absoluta colaboración". "No voy a entrar a comentar las afirmaciones que se hagan en un escrito, le hablo de la realidad, y la realidad es que mi Gobierno está colaborando con la Justicia y lo estamos haciendo sin ninguna reserva porque no tenemos nada que ocultar", ha manifestado.

Tras afirmar que se ha facilitado a la Fiscalía Anticorrupción y a la Guardia Civil toda la información que ha requerido que obran en poder de Nuevo Arpegio, ha precisado que toda la documentación es relativa a 2006, para recalcar que se trata de un asunto de hace 11 año.

Además, ha detallado que son ocho, no siete, los "requerimiento de información" que ha contestado el Gobierno regional, que además ha realizado otras nueve entregas de documentación sin que "nadie" se lo pidiera, de manera que ha remitido información 17 veces.

Igualmente, ha indicado que la empresa ha comenzado los trámites para personarse como acusación en Púnica.

Por otro lado, ha reprochado a Aguado que en su última pregunta del periodo de sesiones haya vuelto a hacer "lo que lleva haciendo toda la legislatura, renunciar al control del Gobierno y hablar del pasado", al tiempo que ha afirmado que la prioridad de su gobierno es "avanzar" en materias como la transparencia, el empleo o las políticas sociales, ha enumerado.