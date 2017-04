El PP no justifica por qué ocultó a la Justicia la cuenta en Suiza de Ignacio González que le impidió ser candidato

El Partido Popular no encuentra la forma de explicar por qué no llevó a la Justicia o a la policía la información sobre una cuenta en Suiza del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, en 2014. La formación conservadora solo ha podido argumentar su capacidad para lavar internamente sus trapos sucios: El expresidente de la Comunidad de Madrid no repitió como candidato en las elecciones autonómicas de 2015. Asunto cerrado para el PP.

El exvicesecretario de Organización del PP Carlos Floriano ha admitido este miércoles que el diputado autonómico Jesús Gómez le informó que Ignacio González tenía una cuenta en Suiza en un reunión donde también asistió Juan Carlos Vera, del equipo de Organización de Génova. Ignacio González se encuentra encarcelado dentro de la Operación Lezo.

Posteriormente, Floriano entra en una contradicción: Explica que había motivos para impedir que Ignacio González fuera candidato en las listas de las elecciones autonómicas por el PP pero no encuentra las razones para llevar esta información a la policía.

"Aquí hay un momento de formación de listas electorales, este señor no iba a ser candidato en Leganes [en relación a Jesús Gómez], parecía que venía con un ánimo de venganza sobre los responsables regionales. El señor González negó que el tuviera algún número de cuenta, en fin, en todos estos procesos llega información contradictoria que está movida por intereses personales. Aquí hay que ser muy frío, valorar todo y tomar las decisiones sabiendo que no eres juez y que tu capacidad es la que es: Escuchar a la gente, intentar hacerte conciencia de qué es lo que sucede cuando alguien te denuncia algo y ver cuál es la decision más afortunada", ha explicado Floriano.

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, también ha entrado en la misma contradicción a la hora de explicar que la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, llevó a la Fiscalía documentación de la empresa pública Canal Isabel II que ha servido para implicar a Ignacio González pero que no se hiciera con anterioridad con la cuenta en Suiza.

"Un partido político ante las denuncias tiene unos sistemas limitados, para eso están los tribunales. Tras conocer esa información el partido no le hizo candidato para seguir al frente de la Comunidad de Madrid. Se hicieron las comprobaciones mediante preguntas a la persona afectada. Este señor [en referencia a Ignacio González] ha engañado a la señora Esperanza Aguirre y a otras personas del PP, hoy está en la cárcel", ha tratado de explicar Hernando.

Aunque el portavoz del PP ha asegurado que "algunas personas hoy estarán arrepentidas de haber tenido entre sus amigos al señor González", Hernado ha señalado que es "un mal camino para que finalmente resplandezca la verdad crear confusión" al relacionar la operación Lezo con las llamadas y mensajes de Ignacio González que ha recibido los ministros de Justicia e Interior, Rafael Catalá y Juan Ignacio Zoido.

Ninguno de los dos miembros del Partido Popular dan razones sobre el retraso de la dimisión de Ignacio González como secretario general del PP de Madrid en febrero de 2016, casi dos años después de la información sobre la cuenta en Suiza y un año después de que se le informara de que no sería candidato a la Comunidad.

Lo que sí han repetido tanto Hernando como Floriano es parte del argumentario del Partido Popular: "Aquí no se tapa ni se va a tapar a nadie. Aquí el que la haya hecho la va a pagar", han señalado ambos, y han reiterado que "todo lo relacionado con la operación Lezo sale a raíz de una denuncia que presenta la Comunidad de Madrid gobernada por la señora Cristina Cifuentes".

Hernando ha asegurado que el PP "no va a impedir que la comisión sobre la financiación del PP se ponga en marcha" pero no se ha mojado sobre si votarán a favor de la comparecencia de Mariano Rajoy, tras el anuncio de la petición los partidos de la oposición.

"No vamos a utilizar la corrupción como un elementos de confrontación porque somos los que estamos al frente de la lucha contra la corrupción", ha insistido el portavoz del PP.

Hernando ha asegurado "no tener ni idea" de cómo Igancio González y Eduardo Zapalan sabían con antelación que iban a nombrar a Manuel Moix como fiscal Anticorrupción