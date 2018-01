El PP pide ahora disculpas pero sigue acusando a la empresa concesionaria del colapso de la AP-6

El coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo, ha pedido disculpas en nombre de su partido por la "situación no deseable" del caos circulatorio que el pasado fin de semana dejó atrapados en la AP-6 a miles de conductores. Esta petición de perdón no significa una asunción de culpas ya que el dirigente del Partido Popular sigue culpando a la empresa concesionaria de la autopista "que es a la primera a la que hay que pedir cuentas".

Martínez Maillo ha insistido en unas declaraciones a TVE en que no se puede comparar a las críticas que sufrió la ministra socialista de Fomento, Magdalena Álvarez, durante un caos circulatorio similar en 2009. Para el diputado popular al "pagar un peaje bastante caro" la consesionaria de la autopista está obligada a "dar un servicio" que permite "acceder por esa carretera en condiciones de normalidad".

"La primera responsabilidad y la primera a la que hay que pedir cuentas, me sorprende que resto de los partidos políticos no hablen de la empresa privada concesionara y hablen del Gobierno. El Gobierno actuó con rapidez, en cuanto se supo la actuación de colapso que se había generado se activaron todos los protocolos, hubo un comité de seguimiento desde el ministerio del Interior, el ministerio de Fomento estuvo activo permanentemente toda la noche, la UME funcionó y la Guardia Civil. Se produjo una situación de colapso y al primero que hay que pedirle explicaciones es al consesionario", ha argumentado Martínez-Maillo.

A pesar de que hubo problemas en diversas carreteras, Martínez-Maillo ha apuntado que "dónde no ha habido problemas es en las autovías dependientes del Estado y sí en una autopista dependiente de una empresa privada. Eso no significa que el Gobierno no tenga que tomar medidas, abrir expediente y valorar qué es lo que falló porque evidentemente falló algo".

Con esta premisa, el alto cargo del PP ha descartado que haya que pedir "responsabilidades políticas" porque antes "hay que esperar a las comparecencias de los ministros" para volver a fijar el foco de la culpabilidad en la empresa consesionaria.

Sin embargo, el secretario general del PSOE, José Luis Ábalos, cree que lo ocurrido en la AP-6 es una muestra más de la "dejación de funciones" que, en su opinión, practica el Gobierno de Rajoy, quien debería "predicar con el ejemplo" y "aplicarse a sí mismo" lo que pedía para Rodríguez Zapatero.

"Al final la culpa es siempre de los otros", ha criticado en la misma televisión Ábalos, para quien "da pavor pensar que las autopistas puedan estar liberadas de todo control y supervisión por parte del Estado". "No sabíamos hasta ahora que las autopistas eran un territorio liberado", ha ironizado.

"Lo primero es pedir disculpas"

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha dicho hoy que hay que pedir disculpas a las personas que quedaron atrapadas por la nieve, "agradecer a los que ayudaron a resolverlo cuanto antes" y "aprender de la experiencia para intentar que nunca más vuelva a suceder".

"Seguramente algún error se cometió y hay que determinar por parte de quién, si por parte del concesionario o de quien tuviese esa responsabilidad", ha concluido.