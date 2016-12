Los diputados de Podemos ratifican el relevo de José Manuel López como portavoz en la Asamblea de Madrid

El grupo parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid ha ratificado este miércoles el relevo de su portavoz. Lorena Ruiz-Huerta sustituye a José Manuel López, cuya destitución ha provocado una fuerte contestación dentro del partido. Este rechazo se ha trasladado a la votación de hoy, que Ruiz-Huerta ha sacado por la mínima: 14 votos a favor y 13 en contra.

El grupo también ha elegido a su nueva dirección, donde finalmente no estará José Manuel López pese a que se lo habían ofrecido. Los nuevos responsables del grupo serán, además de Ruiz-Huerta, María Espinosa, Jacinto Morano, Marco Candela, Laura Díaz, Raquel Huerta y Mónica García.

Estas dos últimas son afines al sector de López cuya candidatura en las primarias del pasado mes de noviembre encabezaba Rita Maestre. El resto son afines al actual secretario general, Ramón Espinar.

López ha agradecido en Twitter el apoyo recibido en los últimos días.

Gracias por todo el apoyo recibido. Hoy más que nunca debemos defender un Podemos en el que las diferencias sean un valor, no un problema. — José Manuel López (@JoseManuel_Lop) 28 de diciembre de 2016

La decisión de la sustitución la tomó el pasado 23 de diciembre el Consejo Ciudadano de Podemos Madrid. Ruiz-Huerta justifica en una entrevista en eldiario.es la fecha elegida en que no había otra opción por el calendario: "El último pleno fue el 22 y el único día que nos quedaba hábil para no meternos en el periodo vacacional era el día viernes 23. En enero habrá un pleno extraordinario el día 12 y por una cuestión de plazos no había más espacio".

Ruiz-Huerta reconoce que la decisión sentó mal en los afines a López. "Yo entiendo que se hubiera hecho cuando se hubiera hecho siempre iba a haber gente que iba a pensar que no era el momento adecuado".

Al frente de las protestas se situó el número dos del partido, Íñigo Errejón. El secretario político estatal aseguró que "la gente votó más democracia, diversidad y entendimiento" y que la decisión no iba en esa dirección.

La respuesta desde los afines a Pablo Iglesias no se hizo esperar. El día de Nochebuena lanzaron en Twitter la campaña #ÍñigoAsíNo. Este mismo miércoles, el secretario general ha pedido perdón a las bases del partido: "Sé que os estamos avergonzando".