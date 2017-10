El alcalde de Valladolid deja a Rigoberta Menchú sin calle por tres tuits contra la “represión” en Catalunya

La Nobel de la Paz Rigoberta Menchú ha perdido la calle que iba a tener en Valladolid después de tres tuits sobre Catalunya que, según el alcalde Óscar Puente, han generado "tensión, conflicto y desaprobación". En concreto, el 2 de octubre, un día después de las cargas policiales durante el referéndum prohibido, Menchú pedía el fin de la "reprensión" (sic).

Mi enérgica condena a la reprensión del Estado Español en contra del pueblo de #Cataluña en el marco de su derecho a la autodeterminación. — Rigoberta Menchú Tum (@RigobertMenchu) 2 de octubre de 2017

A los dos días, Menchú volvió a pronunciarse con el tuit "¡No más violencia ni racismo contra los pueblos que defienden su autonomía y libre determinación!" en el que etiquetaba a Catalunya.

¡No más violencia ni racismo contra los pueblos que defienden su autonomía y libre determinación! #PueblosLibres #PuebloCatalan #Cataluña — Rigoberta Menchú Tum (@RigobertMenchu) 3 de octubre de 2017

Minutos después, colgó un comunicado de su fundación, Rigoberta Menchú Tum, en el que acusaba a la Policía y la Guardia Civil de "xenofobia, discriminación y racismo" contra el pueblo catalán que "por más de siete años ha ejercido su derecho a la autonomía y la libre determinación en los marcos jurídicos que establece el derecho internacional".

Animamos a la comunidad internacional a pronunciarse abiertamente, condenando la violencia del gobierno español contra el #PuebloCatalan pic.twitter.com/mPt4Kmh3vX — Rigoberta Menchú Tum (@RigobertMenchu) 3 de octubre de 2017

La Fundación expresó también su "solidaridad" con "las más de 893 personas" que fueron "víctimas" de "la represión y el racismo gubernamental español" a la vez que animaba a la comunidad internacional a condenar la violencia del gobierno español “contra el Pueblo Catalán”. Se mencionaba además una “estrategia de amedrentamiento” y el uso de armas que en Catalunya están prohibidas "vulnerando derechos humanos, civiles y políticos de los hermanos catalanes".

Apenas siete días después, Puente confirmaba que Menchú no será quien sustituya al franquista Fernández Ladreda en el callejero de Valladolid. "No me parecía oportuno poner nombre a una calle que generase ese tipo de controversia", explicó. La directora de cine Pilar Miró, premiada en la Seminci y ya fallecida, será quien finalmente tenga calle en Valladolid.

Desde el pasado día 4, Menchú no ha vuelto a referirse a Catalunya en su cuenta de Twitter. El tuit con el comunicado de su fundación se retuitéo más de 8.000 veces y obtuvo más de 300 respuestas