Una encuesta de Invymark para La Sexta revela que el 52% de los catalanes está a favor del 1-O

¿Está a favor de la celebración de un referendum de independencia el 1-O? Según voto a partido

Fuente: Invymark / La Sexta

La mayoría de los catalanes está a favor de la celebración de un referéndum de independencia este domingo –52,2%–; si bien la mayoría, también, no se considera independentista –54,5%– y cree que el proceso está dividiendo a la sociedad catalana –60%–.

Así se desprende de la encuesta de Invymark para La Sexta difundida este viernes, después de 2.400 entrevistas telefónicas realizadas entre el 26 y el 28 de septiembre: el estudio de campo se ha realizado después de las detenciones de los altos cargos de la Generalitat, ocurridas el día 20, y tras la polémica por la asunción del control de los Mossos d'Esquadra por parte del Ministerio del Interior, que se hizo efectiva el lunes día 25.

A la pregunta "¿está usted a favor o en contra de la celebración de un referéndum de independencia este próximo domingo 1 de octubre?" El 52,2% está a favor; el 43,5%, en contra; y el 4,3% no sabe o no contesta. La mayoría de los votantes de ERC, PDeCAT, CUP y CSQP es favorable a participar, mientras que los de PP, PSC y Ciudadanos están en contra.

¿Se considera usted independentista? Según voto a partido

Fuente: Invymark / La Sexta

Cuando se pregunta al encuestado si se considera independentista, el 39,2% responde afirmativamente; mientras que el 54,5% responde que no lo es; y el 6,3% no sabe o no contesta. Las provincias con más independentistas son Tarragona –47,5%– y Lleida –47,8%–; y las que menos, Girona –40,5%– y Barcelona –37,4%–. Y, por partidos, los votantes de ERC, PDeCAT y CUP se definen como independentistas, mientras que los de PP, PSC y Ciudadanos, no. Los de CSQP se muestran divididos: el 38,2% afirma ser independentista; y el 52%, no.

¿Se considera usted independentista? Según variables sociodemográficas

Fuente: Invymark / La Sexta

Por último, el sondeo constata la división social. Según el 60%, "el proceso independentista está dividiendo la sociedad catalana"; mientras que el 37,5% considera que no, y el 2,5% no sabe o no contesta. Los votantes de ERC, PDeCAT y CUP afirman que no; y el resto de votantes, que sí.

Desde que el Govern inició la recta final de los preparativos del 1-O presentado como un referéndum sin acuerdo, en la mayoría de los sondeos publicados hasta ahora los pronósticos de participación habían ido parejos a la cifra de independentistas, situadas en torno a la mitad del censo.

Un sondeo de GAPS publicado este jueves, preveía una participación del 63% en el referéndum; y una encuesta de Celeste-Tel publicada el 17 de septiembre, situaba en el 60% el porcentaje de catalanes dispuestos a participar en el 1-O.