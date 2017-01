Un magistrado del Supremo se opone a la condena de Strawberry porque sus tuits son "meros exabruptos"

La condena de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo a César Strawberry no ha sido unánime. Uno de los magistrados, Perfecto Andrés Ibáñez, ha emitido un voto particular a favor de la absolución del cantante de Def con Dos porque sus comentarios en Twitter no son más que una forma de provocación, "meros exabruptos sin mayor recorrido".

Los tuits de Strawberry son para este juez una expresión de "la subcultura de algunos grupos sociales, integrados preferentemente por sujetos jóvenes, duramente maltratados, en sus expectativas de trabajo y vitales en general, por las crueles políticas económicas en curso desde hace ya un buen número de años".

En su voto particular, Ibáñez señala que esos comentarios deben entenderse como parte de "una manera difusa de reaccionar, de contestar (...) la cultura de un establishment del que, no sin razón, se consideran excluidos".

No hay que ir más allá, dice, y rechaza que puedan considerarse delictivos. Para ello, Strawberry tendría que haber desarrollado "un discurso mínimamente articulado" que permita deducir que justifica o enaltece el terrorismo o que pretende humillar a las víctimas.

"No hace falta ningún esfuerzo argumental para concluir que las frases recogidas en los hechos probados no tienen la mínima consistencia discursiva", escribe Ibáñez, que añade que los comentarios "no pasan de ser meros exabruptos sin mayor recorrido, que se agotan en sí mismos".

El juez también apunta a que los comentarios, aunque "inaceptables", no puede conectarse con actores u acciones "susceptibles de ser consideradas terroristas". No se puede conectarse en ningún caso, pero menos "en el momento de nuestro país en que fueron escritas y difundidas", en el que ni ETA ni GRAPO siguen cometiendo atentados.

En su voto particular, Ibáñez se detiene en el comentario sobre José Antonio Ortega Lara, el exfuncionario de prisiones secuestrado por ETA, y del que Strawberry dijo que "habría que secuestrarlo ahora".

"Ni se propone o incita a la realización de una acción de este carácter contra él, ni se avala la legitimidad de la, realmente espantosa, que sufrió en su momento", señala el juez. "Lo único que abiertamente sugiere la expresión es que el que la emite se refiere al Ortega Lara de enero de 2014, ya convertido en significativo exponente de un partido político", añade Ibáñez, en referencia a la pertenencia de Ortega Lara a VOX.

El magistrado deja claro en su voto que no ha encontrado la gracia a los comentarios de Strawberry, y que por tanto sus consideraciones no pueden entenderse como "una suerte de adhesión" a las actitudes del cantante.