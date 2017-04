PP, PSOE y Ciudadanos celebran como propia la victoria de Macron

Las elecciones presidenciales del país vecino se han seguido con especial atención en España. El desplome de los partidos tradicionales, el resurgimiento del Frente Nacional y la aparición de nuevos partidos han hecho que políticos de todo signo se hayan posicionado a favor de uno u otro candidato. Aún así, ante la victoria de Emmanuel Macron (23,86%) frente a Marine Le Pen (21,43%) PP, PSOE y Ciudadanos han celebrado como si fuera propia la victoria del político francés, olvidando en algunos casos sus antiguas posturas y apoyos.

Este es el caso de un PSOE inmerso en la campaña por las primarias, en donde ningún candidato se ha referido explícitamente a la debacle del Partido Socialista francés de Benoît Hamon, quinto con 6,35% de los votos. De todos ellos, Pedro Sánchez ha sido el único que ha deseado que "Francia apoye a Macron", a pesar de que no le guste su proyecto. Además, valiéndose del pobre resultado de Hamon ha defendido que "sólo desde la izquierda y con credibilidad", el PS logrará ser una alternativa a la derecha.

Por su parte Susana Díaz ha señalado la exigencia para presentar "alternativas solventes" a la que es sometido el Partido Socialista por parte de la ciudadanía. Además, ha recalcado que "no hay excusas" para no sumarse a combatir a la ultraderecha, siendo en lo único en donde han coincidido ambos candidatos en que está en juego el proyecto europeo.

Distinta postura ha tenido Unidos Podemos que se ha mantenido firme en su apoyo a Jean-Luc Mélenchon (cuarto con el 19,62% de los votos). Pablo Iglesias ha querido resaltar en Twitter el "gran movimiento" que ha creado "Francia Insumisa" en estas elecciones. Mientras, Alberto Garzón ha sido más activo en redes sociales afirmando que "ni Macron ni Le Pen son modelos deseables", a la vez que ha avisado de que "el fascismo es hijo directo del liberalismo". Para terminar, ha sentenciado que con estos resultados "queda constatado que la Unión Europea está gravemente herida".

En Ciudadanos, su líder Albert Rivera ha calificado de "gran noticia" que "el centrista Macron" haya superado ha "conservadores, socialistas y populistas", haciendo una clara comparación con la formación que él preside. Por su parte Inés Arrimada ha calificado como "futuro vs pasado" el enfrentamiento entre Macron y Le Pen que se dará en la segunda vuelta de las elecciones.

Europeísmo vs nacionalismo; centralidad vs radicalismo; ilusión vs odio; país unido vs país dividido; futuro vs pasado; Macron vs Le Pen