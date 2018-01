"Os voy a enseñar para qué sirve un Porsche de 124.000 euros y 420cv en Madrid"

La movilidad y la contaminación en el centro de las ciudades es un debate abierto en las grandes capitales como Madrid. Cada vez es más habitual encontrar colectivos o usuarios en redes sociales intentando demostrar que hay que hacer más sitio al peatón, al transporte público y a la bicicleta en detrimento de los coches.

En este caso, un usuario de Twitter, 'Bici is not coche', ha compartido un vídeo grabado en Madrid que ya acumula miles de reproducciones. Con él quiere demostrar que los coches de gran potencia no tienen mucho futuro para la movilidad en el centro de grandes ciudades como Madrid. "Os voy a enseñar para qué sirve un coche de 124.000 euros y 420cv en Madrid", dice el primer mensaje del vídeo, rodado desde una bicicleta.

El otro día coincidí con un cochazo en mi ruta.

Fuimos juntos unos 3 kilómetros.

Para que sirve un Porche Carrera S en Madrid?

No hagas eso a tu porche no lo enjaules en Madrid usa el transporte público.

Pray for Porche. pic.twitter.com/3fgUPYXceT — bici is not coche (@olafdosmilonce) January 20, 2018

A pesar de la diferencia de potencia entre el coche, de la marca Porsche S Carrera, y el resto de vehículos de la calzada, incluida la bicicleta del usuario autor del vídeo, el ritmo al que avanzan por Madrid es parecido. "Fuimos juntos unos 3 kilómetros", hasta que la carretera se hizo más amplia.

Este mismo usuario ha realizado otros vídeos donde llama la atención sobre la posible mejora de la circulación para bicis en la ciudad, como en este recorrido por el Paseo de la Castellana.