Trump evita toda referencia a la inmigración en la ceremonia de la Herencia Hispana

El presidente de EE.UU., Donald Trump, evitó hoy toda mención a la inmigración en la celebración del Mes de la Herencia Hispana en la Casa Blanca, donde reiteró sus críticas a los gobiernos de Cuba y Venezuela y recordó a los afectados por el huracán María en Puerto Rico y por el reciente terremoto en México.

Ante una audiencia de más de 200 líderes de negocios, religiosos y comunitarios de la comunidad latina en EE.UU., que lo recibió con "bravos" en español, Trump eludió cualquier referencia al muro con México, una de sus promesas de campaña, o a su filosofía de mano dura con la inmigración ilegal.

Tampoco habló de su decisión de poner fin al DACA, un programa que ha evitado la deportación de unos 800.000 jóvenes indocumentados, mientras se espera que la próxima semana presente los "principios" que, a su juicio, debe seguir el Congreso para elaborar y aprobar una reforma migratoria.

En un discurso en el que mezcló temas muy diversos, Trump proclamó que "el comunismo es pasado" y "la libertad es el futuro", al insistir en sus críticas hacia Cuba y Venezuela.

"No levantaremos las sanciones al régimen cubano" hasta que no haya "libertad" en la isla, enfatizó Trump, quien ya ha expresado en varias ocasiones su oposición a poner fin al embargo si no se producen "reformas fundamentales" en Cuba.

Las relaciones con ese país están pasando por un momento muy complicado tras los supuestos ataques sónicos sufridos por 22 estadounidenses en la isla, a los que EE.UU. ha respondido con una reducción drástica de su personal en la embajada en La Habana y la expulsión de 15 funcionarios de la legación diplomática cubana en Washington.

Sobre Venezuela, Trump reafirmó su rechazo a la "opresión" que está llevando a cabo el régimen "socialista" del presidente Nicolás Maduro, al urgir a la "restauración de la democracia" en ese país.

En agosto, Trump llegó a decir que no descartaba la "opción militar" ante la crisis política en Venezuela, país al que ha impuesto varias rondas de sanciones y una prohibición de entrada a EE.UU. que afecta a algunos funcionarios del Gobierno de Maduro y sus familiares inmediatos.

El mandatario no se olvidó de Puerto Rico, Estado Libre Asociado a EE.UU., al subrayar la "larga recuperación" que tiene por delante la isla tras el paso del huracán María.

"Amamos a Puerto Rico", exclamó Trump, tratando de imitar el acento español al pronunciar el nombre de la isla, que visitó el pasado martes para evaluar la destrucción provocada por el ciclón.

El gobernante mencionó también, por otro lado, a las víctimas del reciente terremoto en México, al anotar que su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, con quien ha tenido notorios desencuentros, es un "presidente maravilloso".

En línea con los comentarios de sus predecesores en la Casa Blanca en celebraciones del Mes de la Herencia Hispana, que se conmemora del 15 de septiembre al 15 de octubre, Trump destacó hoy las contribuciones "extraordinarias" de los latinos en EE.UU. y cómo "han enriquecido" al país.

Entre otros datos, el mandatario citó que más de un cuarto de millón de hispanos sirven hoy en las Fuerzas Armadas del país o que los pequeños negocios latinos encabezados por mujeres son los que están creciendo actualmente a un ritmo más rápido.

La celebración estuvo amenizada, entre otros, por la artista de origen puertorriqueño Julissa Arce Rivera, quien dedicó la canción "Tierra bendita" a la isla.

A pesar del "devastador momento" por el que está pasando, "sé que Puerto Rico se levantará", declaró la intérprete.

Junto al presidente participaron en la ceremonia la primera dama, Melania Trump, y dos de los hispanos de mayor rango del equipo de Trump: el secretario de Trabajo, Alexander Acosta, y la tesorera del Gobierno, Jovita Carranza.

Trump no fue invitado a la Gala del Instituto del Caucus Hispano del Congreso (CHCI), al que todos los mandatarios estadounidenses han sido invitados desde su fundación hace 40 años y que dio el pistoletazo de salida en septiembre al Mes de la Herencia Hispana.