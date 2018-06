CCOO pide acceder a cualquier obra para prevenir accidentes laborales

CCOO Andalucía se ha propuesto actuar con firmeza ante los incumplimientos empresariales en la prevención de riesgos y ante posibles accidentes en el tajo dentro del sector de la construcción. Por ello ha anunciado este martes que tiene previsto presentar a la Junta de Andalucía "un protocolo urgente" para que sus delegados puedan acceder sin problema a las obras que se estén desarrollando en la comunidad autónoma y denunciar posibles irregularidades. "Si nos impiden el acceso, es que puede haber algo que ocultar", ha comentado el secretario general de la Federación de Construcción y Servicios del sindicato, José Miguel Sánchez, quien ha repasado la situación actual del sector de la construcción en Andalucía en cuanto a empleo, siniestralidad y convenios colectivos en cada provincia.

El sindicato ha dado por iniciada la campaña 'Ante el calor, yo no sigo', coincidiendo con el arranque de la jornada continuada en el sector entre los meses de junio y agosto (las fechas varían según la provincia). Más allá del aumento de las temperaturas en periodo estival, "el nivel de rendimiento baja un 70% en horario de tarde", ha justificado Antonio Salazar, responsable de Construcción en dicha federación.

Se cumplen ahora once meses de la muerte por golpe de calor de un hombre de 54 años que asfaltaba la carretera A-406 en el término municipal de Morón de la Frontera (Sevilla). El sindicato sigue sin noticias de resolución alguna al respecto por parte de la Inspección de Trabajo. En ese sentido, Sánchez ha pedido "más medios" para que se puedan abordar mejor y con más celeridad en este tipo de situaciones."No vamos a soportar un caso así", ha insistido el representante sindical, alertando de las habituales dificultades para denunciar accidentes o posibles riesgos.

Salazar ha añadido que habrá que formalizar el mencionado protocolo con un informe jurídico que apoye la solicitud sindical para que no se repite la situación vivida con la patronal sevillana de la construcción, Gaesco, que "impugnó un protocolo de características similares" a la que ahora pretenden presentar a la Junta. El sindicalista ha comentado la "posición cerrada" por parte de las empresas. "Lo que no puede ser es que estemos en todos los foros de siniestralidad laboral y no podamos contrastarlo. Eso clama al cielo", ha lamentado.

"La sensación es de que cuanto menos ojos vean lo que está pasando, menos habrá que hacer", ha agregado Sánchez, incidiendo en que las puertas de las obras deberían estar siempre abiertas para comprobar que se cumpla la prevención de riesgos, principalmente en aquellas empresas que no cuenten con delegado propio de obras y el sindicato tenga intención de actuar. "Si no acceden al protocolo, nos movilizaremos", ha advertido.

Medio centenar de denuncias en 2017

Los sindicalistas han aportado datos de empleo y siniestralidad en el sector de la construcción. En ese sentido han cifrado en 78.427 los trabajadores desempleados en Andalucía, habiendo descendido este año el paro en un 14% respecto a 2017, reivindicando al tiempo "un plan urgente de rehabilitación de viviendas y mayor inversión en obra pública" que genere más inversión en obra privada. Sánchez, por tanto, se ha mostrado "en desacuerdo" con la visión de la patronal de que falta mano de obra especializada en Andalucía, y ha denunciado el "incumplimiento" de los convenios colectivos.

Asimismo ha considerado que el "repunte" en el sector no puede ir acompañado de un aumento en el número de accidentes laborales, señalando que todo el año pasado murieron en el tajo seis personas y en lo que va de 2018 ya son tres los fallecidos. El año pasado hubo 2.955 accidentes con resultado de baja médica mientras que en 2018 las cifras alcanzan ya los 3.611 siniestros de ese tipo, un 22% más.

Sánchez ha comentado que habrá piquetes en cada provincia para vigilar "el estricto cumplimiento horario" establecido en la jornada continuada en el sector de la construcción, trasladando avisos a la Inspección de Trabajo "ante cualquier anomalía", con un acto central el próximo 20 de junio en la Plaza de España de Sevilla. El año anterior interpusieron medio centenar de denuncias ante la Inspección por incumplimientos en prevención de riesgos.

En cuanto a la burbuja en el sector, el representante sindical ha explicado que el resurgimiento de la constucción viene acompañado de un crecimiento de la economía, pero que estarán atentos a que se cumplan los convenios, si bien "la pillería por parte de las empresas no va a cesar", reconoce. "Muchas veces se anteponen los plazos para terminar a tiempo la obra por encima de la salud de los trabajadores".

Los representantes sindicales también han lamentado que las nóminas que perciben los trabajadores del sector se encuentre en ocasiones por debajo de lo que debieran cobrar según los horarios laborales, una cuestión esta de las certificaciones de las subcontratas y "abusos en las nóminas" que es "difícil de demostrar" pero que también supone un fraude a la Seguridad Social. "Un trabajador de la construcción que haya estado en paro de larga duración va a aceptar el trabajo que le den", han comentado. El sector cuenta actualmente con 220.000 trabajadores en activo, una cifra todavía inferior a los casi 400.000 antes de la explosión de la burbuja inmobiliaria.