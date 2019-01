Los equipos de rescate encuentran restos biológicos de Julen en el pozo de Totalán

Por primera vez desde que se perdió su rastro, a mediodía del pasado domingo, existe la "certeza" de que Julen está en el pozo de Totalán (Málaga) al que sus familiares le vieron caer. Así lo ha asegurado la subdelegada del Gobierno en Málaga, María Gámez, que ha dado cuenta de una información verbal trasladada por los técnicos, según la cual había restos biológicos del niño en la tierra extraída durante la noche del domingo.

Gámez ha explicado que los técnicos de laboratorio han determinado que entre el material extraído a través del tubo se concluye que hay "restos biológicos que casan y se corresponden con el menor Julen". Estos restos fueron recogidos en las primeras horas de las labores de rescate, durante la noche del pasado domingo.

"Es probable que sean cabellos", ha añadido Gámez. Poco antes, el delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, había confirmado que se ha hallado pelo en el pozo, en declaraciones a la Cadena SER. Gámez ha sido más cauta, y ha matizado que la información que se le ha hecho llegar es verbal, y que aún no existe un informe por escrito.

Para Gámez, esta información supone la "certeza" y la "evidencia científica" de la presencia del menor en el pozo, y "eso significa una noticia que va en la línea que tenía la investigación". La Guardia Civil ha insistido en estos días en que sólo trabajaban con la hipótesis del suceso denunciado por la familia: es decir, que el niño se cayó por un pozo de unos 25 centímetros de diámetro mientras jugaba.

En las últimas horas se había empezado a cuestionar la posibilidad de explorar líneas alternativas, ante la aparente dificultad de que un niño se cuele por un hueco tan estrecho hasta llegar al fondo, que luego habría quedado obturado por un desprendimiento superior.

Ayer, el padre de Julen manifestó no sólo su lamento por el desarrollo de las labores de rescate, sino también su amargura por que se pusiera en duda el relato de la familia. En declaraciones a Sur, José Rosello afirmó que tanto su prima como él vieron "perfectamente" como el niño se deslizaba por el interior del agujero. Su prima lo observó mejor, porque estaba más cerca, según dijo.

Los equipos de rescate, a los que se ha incorporado la empresa sueca que geolocalizó a los mineros chilenos, siguen trabajando en la acometido de dos túneles, uno en paralelo al pozo y otro que irá en oblicuo o en horizontal, en previsión de que alguno de los dos pudiera fallar. Sobre la posible demora en el inicio de la excavación de estos pozos y el recurso a varios métodos, Gámez ha explicado que los servicios de emergencias están realizando un "trabajo de adaptación a las circunstancias permanente".

Antes de empezar a excavar los operarios deben realizar unas plataformas horizontales que permitan el acceso a las máquinas. Los técnicos prevén que para acceder al lugar en el que podría estar Julen necesitarán entre 24 y 48 horas, desde ayer por la tarde, a las que habría que sumar el tiempo para que los mineros asturianos escarben manualmente el último tramo, según ha explicado la subdelegada. Además, los servicios de emergencia siguen intentando extraer tierra del tapón bajo el que podría estar Julen.

Hay nueve empresas de ingeniería sobre el terreno, constituidas en una especie de comité asesor que lidera el Colegio de Ingenieros de Minas, según ha explicado esta mañana Jesús Esteban, coronel jefe de la Guardia Civil en Málaga.

Por su parte, el padre de Julen ha asegurado que lo que le da fuerza es "saber que voy a ver a mi hijo con vida". José Roselló, que ha comparecido este miércoles ante los periodistas acompañado por Juan José Cortés, padre de Mariluz, ha pedido que "no paremos hasta sacar a mi hijo de donde está". "Que esto no decaiga hasta que podamos sacarlo con vida de ahí", ha asegurado.

Roselló ha agradecido a todas las empresas que colaboran y a la Guardia Civil, apuntando que "nunca he puesto queja con ellos, si me he quejado es que no han tenido medios en un primer momento". "Estoy viendo un poco de luz y están avanzando", ha manifestado.