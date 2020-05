Cruz Roja: "Solo saldremos de esta crisis tejiendo redes de comunicación y estando atentos a las demandas sociales"

Anabel, residente en Cantoria (Almería) pero de origen venezolano, le ha puesto voz a los números de las actuaciones de ayuda que este lunes ha difundido Cruz Roja Andalucía desde el inicio de la pandemia. Ya estaba en febrero "en situación vulnerable", como ella reconoce, con un bebé recién nacido y su esposo en paro. Buscó a la organización para que les ayudaran a buscar un empleo porque "todo se había quedado paralizado". "Nos quedamos prácticamente en cero y no teníamos comida en la despensa. Ellos nos siguen ayudando, también con ropa, con programas de formación online que hemos hecho durante la cuarentena. Me he sentido literalmente en casa".

La presidenta de Cruz Roja en Andalucía, María del Mar Pageo Giménez, ha ofrecido, durante una rueda de prensa telematica, las prestaciones, cifras y personas que se esconden detrás de la crisis originada por el coronavirus . La responsable regional de la organización ha dicho que se han "multiplicado las respuestas a una emergencia muy diferente a cualquiera a la que nos hayamos enfrentado". Pageo ha destacado que se han atendido a miles de personas "que hasta ahora nunca habían necesitado la ayuda de Cruz Roja", habiendo "incrementado el personal voluntario cada semana" a través de "una movilización integral y multidisciplinar".

La organización, que ha movilizado a más de 4.500 personas voluntarias de todo el territorio, ha realizado más de 255.253 intervenciones en Andalucía para afrontar la emergencia sanitaria y social, como entregas de primera necesidad, llamadas de acompañamiento a personas mayores, orientación laboral y refuerzo a la infancia por videollamada. Pageo ha resaltado el trabajo con las personas en exclusión social que ya se encontraban en esa situación y a las que Cruz Roja "no ha dejado atrás" en estos momentos. Pero, según la presidenta, "en dos meses de esta emergencia nos hemos encontrado muchas personas que "ni estaban en situación de vulnerabilidad ni se lo esperaban". En ese sentido, ha apuntado hasta "un 30%" no formaba parte de los programas de ayuda de Cruz Roja antes de la pandemia. "Seguimos al lado de quienes están en extrema exclusión, en los asentamientos, con falta de necesidades básicas como el agua", ha comentado.

73.521 entregas de ayuda urgente

Sin dejar de atender las situaciones a las que ya viene realizando Cruz Roja, la presidenta ha resaltado el compromiso de las adminstraciones, de los colaboradores y de los socios "que nos ha permitido seguir adelante" junto al "compromiso incondiconal" de la organización, desde la cobertura de las necesidades básicas al apoyo psicosocial ante esta crisis tan importante.

"La recuperación va a ser larga, según nuestra experiencia, y va a requerir de una intervención integral para dar respuesta a lo largo de los próximos meses", ha considerado Pageo, que ha agradecido la labor y la soidaridad de las personas que han ayudado en paliar esta situación de crisis sanitaria y social.

El mayor número de intervenciones son las relacionadas con la inclusión social, un área en la que se han desarrollado más de 73.521 entregas de ayuda urgente y productos de primera necesidad, como artículos de higiene, medicinas y alimentos, pero también juguetes y material educativo para niños y niñas, así como tablets y accesos a internet. Igualmente se han ofrecido ayudas económicas con las que se han cubierto desde pagos de alquileres hasta diversos suministros.

"No tengo la panacea"

"Se avecinan tiempos difíciles", ha vaticinado, extendiendo a toda Andalucía las situaciones de necesidades. "Hay muchas necesidades básicas", ha dicho, y se ha mostrado preocupada de que la economía siga "tan mermada", abogando por trabajar y estar atentos "para ver cómo se articulan las situaciones económica, laboral y social para ver cómo vamos saliendo de esta situación".

Según Pageo, "solo saldremos de esta crisis tejiendo redes de comunicación y estando atentos a las demandas sociales". "Hay que comunicar, escuchar, hablar y plantear, tanto las administraciones como sociedad y las organizaciones.. Hay que generar canales de comunicación, que fluya". "No tengo la panacea", ha añadido, pero "los objetivos son comunes, como es salir lo más indemnes posibles de esta pandemia, de la forma más igualitaria posible y mejorar la sociedad".

Otra actividad detectada como necesaria con la infancia, y que el voluntariado de Cruz Roja Juventud ha transformado en un tiempo récord, son las sesiones de refuerzo escolar que antes se impartían de forma presencial y ahora se realizan a través de videollamada. Se han ofrecido más de 4.000 sesiones a niños y niñas desde sus casas. En este proceso se han detectado muchos casos de ‘brecha digital’, que se han atajado con la entrega de más de 1.000 tablets a las familias, así como ruters y tarjetas sims a más de 750 hogares para que pudieran conectarse a internet. Esta crisis ha demostrado que la ‘brecha digital’ causa una tremenda desigualdad.