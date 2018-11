El Gobierno impide la cobertura informativa de mítines en la cárcel para mantener su "neutralidad política"

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha decidido impedir la cobertura informativa de los mítines que Adelante Andalucía ha programado en la campaña electoral andaluza en tres cárceles de Sevilla. El órgano dependiente del Ministerio del Interior argumenta que la Junta Electoral Central (JEC), en la resolución que habilitó al partido a entrar en los centros penitenciarios, ha recordado a la administración "el deber de neutralidad política que los poderes públicos deben observar estrictamente durante los periodos electorales".

A esa "acertada" argumentación se agarra Instituciones Penitenciarias para no dejar a los medios de comunicación entrar en la cárcel, como ocurrió el pasado viernes en el primer acto de este tipo previsto por la coalición electoral, debido a que "no hubo tiempo material" para realizar la gestión y "no podíamos tener un criterio al respecto". Por ello, eldiario.es Andalucía ha intentado solicitar con tiempo, bien para el día 22 o el día 27, fechas previstas por Adelante Andalucía para visitar las cárceles de Morón de la Frontera y Alcalá de Guadaíra, también en Sevilla, la oportuna acreditación para cubrir ambos actos.

"Me temo que no va a haber medios tampoco porque así lo ha decidido la Secretaria General", señala al respecto fuentes de Instituciones Penitenciarias. "Se autorizó el mitin, pese a que la JEC no se posicionó ni a favor ni en contra, pero la Secretaría General lo ha estudiado" y, ateniéndose a lo dicho por la JEC, la Administración debe velar por su "neutralidad política".

La "naturaleza del acto"

La JEC señaló el pasado viernes que la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg) "no establece ninguna disposición específica en esta materia", tras la petición de Adelante Andalucía para acudir a las cárceles. Aunque especificaba que "al referirse la consulta a un acto de campaña electoral, conforme dispone el artículo 54.1 de la Loreg, su celebración se rige por lo dispuesto en la legislación reguladora del derecho de reunión, aun cuando las atribuciones encomendadas en esta materia a la autoridad gubernativa se entienden asumidas por las Juntas Electorales Provinciales". Para Maribel Mora, "la JEC debe supervisar los actos que se celebran en los sitios públicos pero las prisiones no lo son, son centros que dependen de la Administración".

"No todos los actos que tienen lugar en prisión son abiertos a medios de comunicación, y este es uno que no está abierto. La naturaleza y la esencia del acto es la que es", inciden las fuentes, que apuntan que la JEC recordó el viernes "muy acertadamente la neutralidad política de la Admnistración".

Instituciones Penitenciarias "entiende que los candidatos pueden ir a explicar a los presos su proyecto político pero no que entren los medios de comunicación", concluyen las fuentes pese a que este medio ha insistido en que la intención de acudir a alguno de esos actos obedece al interés que supone informar de un hecho poco frecuente relativo a un colectivo que también tiene derecho al voto. "¿Interesa el colectivo o interesa el mitin?", se preguntan las fuentes.

Recientemente, respecto a la información relacionada con los centros penitenciarios, el Defensor del Pueblo estatal instaba al Gobierno a modificar la normativa de las entrevistas periodísticas con presos. Desde Adelante Andalucía señalan que en el acto del viernes se tomó nota de las reivindicaciones que les expusieron los internos de la Unidad de Cumplimiento de Sevilla I "para que la voz de esta población reclusa también sea escuchada", según han trasladado a los candidatos por Sevilla Mari García, Ignacio Molina, Maribel Mora, Ismael Sánchez y Sandra Heredia han asistido a la Unidad de Cumplimiento de Sevilla I donde han dado a conocer el programa electoral de la confluencia a los reclusos.