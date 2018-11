Adelante Andalucía tras su primer mitin en la cárcel: "Ha sido emocionante"

"Ha sido muy emocionante". Esa ha sido la sensación que ha dejado su primer acto electoral en una prisión a los cinco miembros de la lista de Sevilla que presenta Adelante Andalucía. Concretamente María García Bueno, Nacho Molina, Maribel Mora, Ismael Sánchez Castillo y Sandra Heredia, números de 2 al 6 respectivamente.

Este viernes, sin cámaras (no las permitió Instituciones Penitenciarias) ni prensa (tampoco se permitió su presencia), entraron en Sevilla 1 y se sentaron a contar su programa a unos 200 presos de los mil que allí permanecen encerrados cumpliendo penas. Querían contarles su programa, pero, como explica la promotora de la iniciativa, la senadora Maribel Mora, querían decirles y transmitirles: "Sois nuestros vecinos, sentíos ciudadanos".

El acto se desarrolló en el salón de actos de la prisión y no fue exactamente un mitin. Pero sí se habló de propuestas electorales. Adelante Andalucía desgranó la parte de su programa que "creíamos que podía afectarles más" (ya que la mayoría de las competencias penitenciarias son estatales). "Les contamos qué vamos a trabajar para que haya más inversión para centros especializados en salud mental y que se pueda derivar a este tipo de presos allí - explica Mora-. Que pediremos que se ejecute el estatuto andaluz y se pida la transferencia de competencias en materia de prisiones. Que vamos a solicitar un mecanismo de prevención de la tortura andaluz, un Observatorio penitenciario y una comisión de derechos humanos en el Parlamento Andaluz. O que reclamaremos transporte público para llegar a las prisiones, que ayuden a las visitas de los familiares".

También hablaron de medidas de pobreza, de barrios en situaciones de dificultad, de la renta mínima de inserción, de educación, comedores escolares, medidas de empleo, temas de servicios sociales. "Asuntos que les pillaban cerca".

Pero los candidatos no fueron los únicos protagonistas de la cita electoral. Los presos fueron "muy participativos" y algunos contaron sus vidas y expresaron sus quejas: las condiciones del turno de oficio, lo injusto de la acumulación de penas por delitos como el robo, la dificultad de los migrantes para renovar la documentación estando presos... "Hubo muchas reflexiones sobre la droga en los barrios, la precariedad o la falta de oportunidades".

Los primeros, en 1986

No han sido los primeros candidatos a unas elecciones en entrar en una prisión en democracia. Ya lo hicieron en las elecciones generales de 1986 dos miembros del Partido de los Trabajadores de España-Unidad Comunista en la antigua prisión de Granada, como cuenta El Independiente de Granada. No consta ninguna otra ocasión en que un acto así se haya solicitado.

Y esta semana, la Junta Electoral ha autorizado la campaña en el interior de los centros penitenciarios. Es más, ha recordado a Instituciones Penitenciarias que "los internos podrán ejercitar los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales". La Junta Electoral se remite a los artículos 24.2 de la Constitución y al artículo 3.1 de la Ley Orgánica 1/1979 en estos términos.

"Lo importante es que hemos creado un precedente y ahora podrá venir cualquier partido en cualquier convocatoria electoral", reconoce satisfecha Mora. "Sería muy positivo que el resto de partidos entraran también".

Voten o no "hemos cumplido varios objetivos: el primero, que sepan que pueden ejercer ese derecho en el 99% de los casos". De hecho, lo más habitual es que la sentencia les quite el derecho al sufragio pasivo, es decir, a ser elegidos, pero no a votar. "Que les afecta a ellos dentro, a sus familias, y cuando salgan".

Y el segundo: "Hemos visibilizado a los invisibles, la gente no se puede olvidar de que hay población en las cárceles, y que es gente de nuestros barrios". En concreto más de 15.000 personas presas sólo en Andalucía. "Si apostamos por la reinserción hay que implicarse".

Ahora, estos presos tienen hasta el día 22 de noviembre para solicitar el voto por correo. No todos lo harán pero ya saben que pueden. Y muchos sí. De hecho, cuenta Mora, alguno manifestó que "jamás en mi vida había votado, pero esta vez... sí".

El segundo mitin tendría lugar en Sevilla II el día 22 de noviembre y el tercero, en el centro penitenciario de la localidad de Alcalá de Guadaíra, a celebrar el 27 del mismo mes.