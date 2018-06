Isabel Franco planta cara a Teresa Rodríguez para liderar Podemos en Andalucía y formaliza su candidatura

Isabel Franco abandonó hace menos de un mes el Consejo de Coordinación de Podemos Andalucía en protesta por la hoja de ruta para la coalición con IU, que este viernes escenificó su puesta de largo en Córdoba bajo el nombre Adelante Andalucía. Apenas unas horas después, la diputada por Huelva en el Congreso ha presentado su candidatura a liderar Podemos en Andalucía y desbancar del liderazgo a la coordinadora regional, Teresa Rodríguez.

Pese a que no durante el acto de presentación de la candidatura no parecía muy dispuesta a hablar sobre Rodríguez, ha dejado entrever su postura al comentar que "la otra candidatura aún no se ha presentado y no puedo hablar sobre ella; imagino que la habrá pronto". Y preguntada por la posición de la dirección estatal del partido morado, ha dicho escuetamente que Podemos "debe asegurar que existe la pluralidad de candidaturas, que exista un proceso lo más abierto posible y en el que todo el mundo pueda expresa su opinión y su proyecto político".

Sin embargo Franco, como adelantó este medio, ha insistido en su disconformidad con los tiempos establecidos de Adelante Andalucía. "Estamos viendo que, sin que hayan empezado unas primarias en Podemos Andalucía, ha empezado una confluencia, una marca electoral, que ha olvidado de alguna forma la participación en Podemos Andalucía puesto que aún no ha habido unas primeras primarias y puesto que tampoco se está recogiendo la votación que hicieron los andaluces en marzo, con un 92% de los apoyos. Sin embargo, se está empezando a presentar una candidatura que no ha sido participada aún por Podemos".

Sobre ello, la ya candidata a liderar Podemos en Andalucía ha ahondado en que "lo que estamos viendo es que en una parte de la direccion de Podemos se ha iniciado una hoja de ruta, con una marca diferente y nueva, que se llama Adelante Andalucía, sin que haya habido primarias y que no es una fórmula netamente andaluza", ya que "se está replicando en Andalucía igual que en Madrid o se está intentando en Navarra o se intentó en Catalunya o en algunos sectores de Podemos en Castilla La Mancha. Es un proyecto estatal", ha zanjado.

"Podemos Andalucía no puede ir sola"

Acerca de si habrá maneras de confluir tras el proceso de primarias, Franco ha insistido en que será "lo más plural y lo más participada, democrática e igualitaria posible", advirtiendo de que, tras las primarias, la candidatura que vaya al Parlamento tiene que ser también plural. "Podemos Andalucía no puede ir sola sino de la mano de quienes pensamos muy parecido y ganar Andalucía entre todos y todas". En ese sentido ha dcho que, si gana a Rodríguez, habrá "una confluencia bajo la fórmula de coalición electoral, que fue lo que decidieron los inscritos e inscritas, con Podemos y donde ve "como aliados" a "IU, Equo y otras organizaciones actores del cambio", sin precisar si Primavera Andaluza o Izquierda Andalucista, ya implicadas en Adelante Andalucía, estarían entre esos actores.

Esta es "una candidatura netamente andalucista" de la que ha destacado que es "diversa, tratamos a todos por igual, la pluralidad es lo mejor que puede tener Podemos, con las mujeres por delante, en pie de igualdad, para ser las protagonistas del cambio".

Franco no ha podido, por otra parte, su asistencia al acto de este domingo donde el secretario de Organización de la formación morada, Pablo Echenique, ha organizado un encuentro también en Sevilla con los inscritos de Podemos Andalucía pero sin contar con el partido en Andalucía, según fuentes de la dirección de Teresa Rodríguez, quien ya le reprochó públicamente que actúe en solitario.

"Democratizar" el Grupo Parlamentario de Podemos

Según Franco, la suya se trata de "una candidatura andalucista, que piensa en Andalucía y que quire que Andalucía vuelva a ser una tierra próspera", una candidatura "plural donde todo el mundo tene un espacio y que vuelva al espíritu de Podemos, con gente prodecente de muchos lugares", una candidatura "que trae la ilusión de nuevo, las ganas de volver a hacer de Podemos una organizacion que tiende la mano a todo el mundo, donde la partipación sea un elemento fundamental, para hacer una Andalucía fuerte con unos servicios públicos de calidad".

Entre otras cosas, pretende "ganar la Junta y democratizar el Grupo Parlamentario de Podemos". Para ello ha anunciado "varias propuestas" entre ellas no hacer distinciones entre los inscritos en Podemos ni entre los círculos. "En Podemos la democracia es lo principal y todo el mundo es igual. Hay que abrir la participación en el Grupo Parlamentario sin desconectarse de la realidad de los municipios", por lo que propone "una Oficina Municipalista dentro del Grupo para que los grupos municipales de las distintas provincias puedan paticipar en el Parlamento".

La candidata Francco ha dicho que "no queremos a que se utilice el dinero de todos los andaluces para beneficiar a unos cuantos, como los ERE, ni vamos a resignarnos al paro y a la precariedad, o a que 700.000 niños andauces sean pobres". Entre sus propuestas , "poner la soberanía de Andalucía en el centro y abrir debate sobre el Estatuto de Autonomía", donde hay un "incumplimiento tácito y continuado" por parte del Gobiernno socialista, lamentando en ese sentido que "45.000 personas deberían estar cobrando una Renta Mínima de Inserción de nueva creación".

Asimismo, observa "necesario" que Andalucía tenga competencias en varias materias como en la gestión de la Inspección de Trabajo "para acabar con la precariedad laboral", en la eliminación del fraude fiscal y también "que el río Guadalquivir deje de estar gestionado por Madrid". También ha dicho que "no podemos seguir consintiendo que Doñana se esté convirtiendo en un almacén de gas".

Cañamero: "recuperar el Podemos del 15M"

El diputado por Jaén en el Congreso Diego Cañamero también ha querido hacer algunas declaraciones en este pequeño acto de presentación de la lista. "El PSOE de Susana Díaz lleva 40 años pisoteando los 87.000 km2 de Andalucía. Hace falta cambiar esto y los problemas endémicos de esta tierra como el desempleo. Darle un vuelco por salud democrática para recuperar y que su gente viva bien", aludiendo al "maltrato histórico" sobre Andalucía.

En el mismo sentido que Franco, ha comentado que hay que "devolver la esperanza a todos los adscritos a Podemos y recuperar la identidad, que la tierra esté en las manos de los campesinos y las cooperativas, solucionar los problemas reales y que Andalucía sea la que defendió Carlos Cano, Diamantino García o García Lorca, la de Blas Infante".

Cañamero ha indicado que apoya la candidatura de Franco porque es "una candidatura de abajo, sencilla, porque hay que huir de los aparatos y la burocracia, tenemos que partir del pueblo, recuperar el Podemos del 15M, de las Marchas de la Dignidad, de la lucha jornalera". "Podemos hacerlo, nada es imposible", ha remarcado, apostando por que "Andalucía no sea un desierto económico" y criticando el "inmovilismo" del PSOE.