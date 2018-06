Podemos e IU presentan Adelante Andalucía como "alternativa al susanismo sin pasar por la derecha"

Precedidos por la murga de 'Los Currelantes' de Carlos Cano, la confluencia Podemos-IU en Andalucía hizo en la tarde noche del viernes su puesta de largo a orillas del Guadalquivir. En un evento lúdico-político con homenaje a la mezcla cultural andaluza, los líderes de Podemos e IU-CA, Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo, presentaron Adelante Andalucía con la vista puesta en las próximas elecciones autonómicas. Quieren ser, como dijo Rodríguez, "alternativa al susanismo sin pasar por la derecha".

"Que nos dejen volar y nos dejen soñar", pidió Rodríguez al término del acto junto a la Torre de la Calahorra, en Córdoba. Tanto la líder de Podemos como Maíllo han centrado sus criticas en el "régimen" socialista, con dirigentes "criados en las sedes, donde han echado los dientes profesonales de la politica desde los 19 años". Paralelamente, han querido trasladar su "ilusión" por un "proyecto de esperanza" en el "no queremos competir sino darnos de la mano para hacer un espacio grande dnde entre luz y aire nuevo", dijo Rodríguez.

La portavoz de Izquierda Andalucista, Pilar Távora; la portavoz de Primavera Andaluza, Pilar González, y el secretario general del Partido Comunista de Andalucía (PCA), Ernesto Alba, precedieron a los líderes de Podemos e IU-CA en un acto de formato diferente al habitual mitin político y durante el que se han repasado el mestizaje y la interculturalidad andaluza, pasando por las cinco fuentes de las que históricamente ha bebido la cultura andaluza: árabe-andalusí, sefardí, gitana, castellana y negra. El grafitero cordobés Tarín ha pintado un mural, representado a una mujer con ua bandera andaluza y puño en alto.

"La sanidad pública y la educación pública se privatizan a pedazos", ha denunciado Rodríguez, quien ha dicho que fue "el susanismo" el que "le dio la mano a Rajoy para auparlo al poder durante dos años". Y recordándole que "no es feminista quien permite que una mujer limpie su escaño por tres euros la hora".

Con una bandera andaluza rodeándole el cuello durante su intervención, la líder de Podemos ha defendido "hay motivos más que de sobra por corazón y por pasión para ser andalucistas", "por una cuestión de autoestima". "Andalucía no se merece encabezar las listas más negras y hay que ponerla en el centro y ponerla por delante.

Según ha concluido, "Andalucía no está en blanco y negro" sino que "se ha teñido de verde, violeta y blanco", como las mareas de la educación, de las mujeres y de la sanidad, donde, según ha asegurado, Susana Díaz "riega el sistema sanitario público con sus comisarios políticos recortadores", y por eso han querido "construir ese espacio grande" y de confluencia, que pueda "albergar las esperanzas de una Andalucía grande y nueva".

"Nos nos resignamos"

Antonio Maíllo, por su parte, se centró en la "no resignación" ante la derecha, que "nunca podrá ser alternativa porque no entiende esta tierra”, apostando por "elevar el debate político a las claves sociales" y por un "cambio". "No es motor de cambio quien lleva gobernando 36 años y su único proyecto es mantenerse en el poder. Su tiempo político se ha acabado", dijo sobre el PSOE, acusando a la Junta de abusar de la "propaganda". "Se basa en el quejío para no asumir sus resonsabilidades, pero el quejío no basta para gobernar Andalucía".

Maíllo considera que Adelante Andalucía es una iniciativa "fresca y necesaria" para que la comunidad autónoma sea "parte de los vientos de cambio que soplan". Maíllo calificó de "incompetente" al Gobierno de Susana Díaz, "inacapaz de atender a familias con la Renta Mínima de Inserción", lamentando la "hemorragia del sistema sanitario". "Pero Andalucía no se resigna y emprendemos un camino irreversible de cambio", un cambio "de la esperanza, profundamente feminista y de iguales, para consturir un instrumento para la mayoría social.

También tomaron también la palabra en el acto Ana Naranjo, activista del Movimiento Andaluz por la Educación Pública (MAEP); Luzmarina Dorado, activista del movimiento feminista; y Sandra Heredia, integrante de la dirección andaluza de Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas (Fakali). Las intervenciones de todos los participantes se intercalaron con las actuaciones musicales de La Banda Morisca, Dos son Multitud, Liona, Manuel Fernández y Ali González y María Gutiérrez.